Ik voel me beledigd door die omgekeerde vlaggen, buitengesloten. Steeds moet ik de neiging onderdrukken om ze uit te rukken

Er is al een hele tijd geen fluit meer aan om door de dorpen te fietsen – overal hangen van die stomme omgekeerde vlaggen, ook bij doodgewone huizen. Ik erger me scheel. Steeds moet ik de neiging onderdrukken om die vlaggen uit te rukken, van een oranje wimpel te voorzien en ze zo, headfirst, in naam van het vaderland of bijvoorbeeld het Plakkaat van Verlatinghe, door de ramen van woonkamers naar binnen te jagen.

Eigenlijk zou ik gereedschap moeten meenemen op mijn tochtjes. Maar dat heb ik niet. Ik ben ook niet handig. In de roman Jij bent van mij heb ik eens zo duidelijk beschreven wat er gebeurt als er een boer achter je aanzit – ‘De kracht van de boer zie je niet, die moet je voelen’ – dat ik mezelf een beetje bang voor ze heb gemaakt. Ik wil geen ruzie, gedonder of erger, ik wil niet in de regionale krant – ‘fietser dorp uitgejaagd’.

Ik voel me beledigd door die vlaggen, buitengesloten. Ik weet: hier wonen werkelijkheidsverlaters, aanhangers van wappies, hele en halve fascisten, die niets meer met mij te maken willen hebben. Mij een toontje lager willen laten zingen. De eerste keren dat ik door de omgekeerdevlaggendorpen fietste, dacht ik nog weleens aan een citaat van W.F. Hermans – ‘Ik hou wel van jullie, waarom houden jullie niet van mij?’ Maar de liefde is tanende.

Welk gesprek voeren ze eigenlijk met spandoeken waarop staat: ‘Geef onze kinderen een toekomst!’ Zij versmeren de toekomst van onze kinderen, het is niet andersom. Lieve boeren, zou je er dan ook bij willen schrijven, zodra de toekomst van de planeet is veiliggesteld, komen jullie kinderen meteen voor een toekomst in aanmerking – beloofd.

En stikstof is nog niks, de boeren mogen hun borst nat maken. Morgen gaan we zeggen dat ze normaal moeten doen met mest. Met gif. Antibiotica. Dieren. Het water moet schoon, het leven terug in de bodem, alles moet anders, de hele zooi. De toekomst zal plantaardig zijn, om met journalist Mac van Dinther te spreken, of niet.

In een dorp in het noorden vertelde een veteraan laatst waarom de omgekeerde vlaggen hem zo raken. Hij had gediend onder die vlag, kameraden in kisten onder de driekleur in vliegtuigen zien verdwijnen. Toen hadden de boeren daar hun vlaggen toch maar weggehaald, want veteranen spreek je niet makkelijk tegen; ze behoren tot de laatste groepen die algemeen worden gerespecteerd.

Kunnen we niet wat meer veteranen vragen hoe ze over de vlaggen denken? Ze overtuigen iedereen, daarom verkleden wappies zich bij demonstraties ook zo graag als veteranen, een rancuneuze getergdheid op de gezichten. Alsof ze denken: niemand luistert naar mij. Niemand gelooft mij. Zelfs als ik me verkleed als veteraan lachen ze me uit.

Of een nacht afspreken waarin we allemaal naar buiten gaan om die vlaggen weg te halen? Of goed ophangen, rood boven, de kleur van het volk – het mag intussen doorgaan voor een kleine, moedige verzetsdaad.