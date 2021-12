Ik vind enge series eng, dus ik wachtte tot mijn kinderen oud genoeg waren om mijn hand vast te houden

Mijn man en ik hadden schoorvoetend aan de kinderen gevraagd of ze dit jaar weer Kerst met Linus wilden kijken, een tv-serie waarover ik wellicht al honderd keer heb geschreven omdat ik erdoor geobsedeerd ben. Lang verhaal kort: Noorwegen, dorp, kinderen, rode wangen, kerst.

Het is een adventserie, hij telt af tot kerst. Elke dag van december kijk je een aflevering. Vanaf het moment dat mijn kinderen uit de baarmoeder kwamen, kijken we die serie. Maar nu zijn ze 10 en 11, en is het misschien niet meer heel spannend om te zien wie er in het dorpje Svingen de amandel in de kerstpudding vindt.

Mijn dochter verwoordde het zo: ‘Nee, geen Kerst met Linus. Dat is een blok aan mijn been.’

Daarmee was het klaar, en nu kijken we als gezellige winterserie Stranger Things. Stranger Things was een paar jaar geleden al een enorm ding op Netflix, maar ik keek niet, want mijn kinderen waren te klein, mijn man was druk, en ik durfde niet alleen te kijken. Ik vind enge series namelijk eng.

Dus ik wachtte tot mijn kinderen oud genoeg waren om mijn hand vast te houden en me chocoladekrullen te voeren als het spannend werd. Dat moment is nu gekomen. Het is geen Kerst met Linus, het is wel knotsgezellig.

Stranger Things trek ik al vijf afleveringen prima. Langzamerhand kom ik erachter waar de scheidslijn ligt voor mij, met enge series. Zonder spoilers te geven: ik kan niet tegen clowns, poppen, seksueel misbruik en kinderen die radeloos door een bos rennen terwijl er iemand achter ze aanzit. Ik kan wel tegen monsters, slijm, bloed en plotselinge geluiden. Grensgeval: dat er iets engs lijkt te gaan gebeuren terwijl je een kind met een ijl stemmetje een kinderliedje hoort zingen. Daar word ik altijd bang van, maar tegelijkertijd vind ik het zo cliché dat ik erom moet lachen.

Ik blijk dus ongelofelijk dapper te zijn. Ik eet rustig chocoladekrullen terwijl er gruwelijke dingen gebeuren op de tv. Het zou natuurlijk kunnen (u hoeft me hier geen brief over te sturen, ik laat die serie gewoon over me heenkomen) dat er later nog een pop komt, of een clown, of, het allerergste, een clownspop. Maar dat zien we dan wel weer.

Er was zelfs – dit vertel ik ook zonder het te verpesten voor mensen die nog gaan kijken – een scène waarin iemand met een mes in een lichaam sneed. Het gehele gezin sloeg de handen voor de ogen, en zoals dat gaat probeerden we snel te coördineren wie er wél zou kijken, zodat we door een neutraal, woordelijk verslag van diegene het verhaal konden blijven volgen.

‘Ik kijk wel’, zei ik.