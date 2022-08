Ik vind Betondorp, villawijk voor de arbeider, van een onwerkelijke schoonheid

Zou er al een uitverkorene zijn onder de 1.400 belangstellenden voor Akkerstraat 32, de woning in de Amsterdamse wijk Betondorp waar Johan Cruijff opgroeide? Een benedenwoning van 62 m2 met tuintje, voor nog geen 800 euro huur – een droom voor veel Amsterdammers. Die nieuwsgierige gluurders nemen ze graag voor lief.

‘Tuindorp Watergraafmeer’, de officiële naam, werd gebouwd in 1924. Wethouder Wibaut wilde ‘een villawijk voor de arbeider’ neerzetten. Voor de bewuste arbeider, die uiteraard ‘rood’ stemde. Het werd een knus nepdorpje: straatjes (met Sovjetachtige namen als Egstraat en Ploegstraat) rond een heuse Brink. Zo’n omgeving zou het allerbeste in de mens bovenbrengen.

De sociale controle was, volgens historici die er over schreven, streng. Men dronk niet, zat niet aan de buurvrouw, hing niet schreeuwend uit het raam. Je diende niet naar volkszangers maar naar opera te luisteren en je huis in te richten met blankhouten meubels. Leerzame hobby’s waren volksdansen, Esperanto, of met een botaniseertrommel de natuur in. Kinderen konden buiten veilig een balletje trappen, Ze moesten vooral goed hun best doen op school. Eigenlijk leken deze idealen erg op die van de gehate ‘burgerlijke’ elite.

Het werkte, die verheffing. Een tijdje. In Betondorp was een spectaculaire sociale stijging zichtbaar. Er werden vóór 1940 acht jongens geboren die later hoogleraar zouden worden. De broertjes Gerard en Karel van het Reve woonden er tussen 1924 en 1938, op drie adressen. Hun vader was geen arbeider, of groenteman zoals die van Johan, maar journalist. Hij schreef over het arbeidersparadijs en de omverwerping van het kapitalisme, verhalen die kleine Gerard angst inboezemden.

Gerard en Johan hebben niet samen op straat gespeeld in Betondorp. Toen de familie Cruijff er in 1947 kwam wonen, waren de Reves al vertrokken. Reve zou over Betondorp zeggen: ‘Over deze hele buurt (…) heeft altijd voor mij een sfeer gehangen van onpeilbaar diepe, onontkoombare weemoed. ‘Laat elke hoop varen, gij die hier opgroeit’.’ Maar ja, Reves afkeer was een projectie van zijn kinderangst. Álle huizen uit zijn jeugd waren ‘evenzovele grotten en holen, bewoond door onberekenbare demonen’.

Ik vind de wijk, de grijze woningen met turquoise deuren, het zwartwit tegelwerk, de Brink met de blije lindenboompjes, het art-déco schoolgebouw en de beelden van Hildo Krop (waarvan volgens Reve de neuzen waren afgehakt ‘bij gebrek aan geslachtsdelen’) van een onwerkelijke schoonheid. Ik heb weleens gegluurd bij Ploegstraat 133. Hier liet Reve Elmer wonen, de hoofdpersoon uit Werther Nieland. In deze tuin begroef Elmer dieren, hier onthoofdde hij stekelbaarsjes, ‘gevaarlijke winterkoningen’. In dit schuurtje werd de Club van de Grafkelders opgericht. Elmer, die vriendjes zoekt maar iedereen wegjaagt, die vergeefs droomt van een kerstboom met lichtjes (‘burgerlijk’ volgens zijn ouders), is het hartverscheurendste personage dat ik ken.

Het uitbreken van de oorlog in 1940 was de doodklap voor de Betondorp-idealen. Er werden veel Joodse bewoners weggevoerd. Toen Cruijff er kwam wonen, werd het een gewone, groene Amsterdamse wijk. Er werd niet meer overwegend rood gestemd. Mij stemt de wijk weemoedig om het hardnekkige geloof in de maakbaarheid van geluk, telkens een desillusie. ‘Buiten spelen zou een vak moeten zijn op school’, staat er op het raam van de Cruijff-woning. Het enige moralisme in de wijk komt nu van hem.