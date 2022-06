Er moet actrice Joy Delima iets van het hart: ook zij heeft zich tot haar schaamte schuldig gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Ik moet u iets bekennen. Liever deed ik het niet, want ik schaam me ervoor. Liever nog zou ik u vertellen dat ik aambeien had of zo, of m’n eerste soa had opgelopen. Ik bedoel, dat kan de beste overkomen. Maar nee, ik vertel u vandaag dat ik over iemands seksuele grens ben gegaan. En het allerergste is dat ik dit vorig jaar pas besefte, terwijl ik die grens overging in 2020.

Zoals u misschien las in een van mijn vorige columns, heb ik er net een jaar opzitten zonder seks met anderen. 399 dagen om precies te zijn. Niet dat ik het bijhoud.

Afijn, het ‘Jaar Zonder Partnerseks’ geeft me prachtige inzichten over de manier waarop ik voorheen sekste en datete. Waar iets in mij wel openstond voor een serieuze relatie en een rustig datingproces, wilde iets anders in mij een seksuele quick fix. Dus hup, daar ging ik, op mijn fiets onderweg naar een date met een man die overduidelijk serieus met mij wilde daten.

Ik was volledig voorbereid op seks. Lingerie, check. Condooms, check. Scheren om te voldoen aan het schoonheidsideaal dat ik eigenlijk niet in stand wil houden maar nog niet durf los te laten, check.

Toen ik aankwam voelde ik direct dat dit niet de man van mijn dromen zou worden. Maar soit. Van elke date leer je wat. Een paar uur en wat glazen whiskey later, vroeg hij of hij me mocht zoenen. ‘Dat mag’, zei ik. We zoenden even en algauw begon ik ongevraagd zijn lichaam te betasten. Ik merkte dat zijn lichaamstaal terughoudend was, maar toch ging ik een stapje verder door op zijn schoot te klimmen. We zoenden verder en toen heb ik dus ongevraagd mijn hand op zijn erectie (over zijn broek heen) gelegd. Hij bewoog een beetje van me weg, waarna ik het nog een keer deed. Toen stopte hij met zoenen en zei iets als ‘ho, ho, ho’.

‘Wat is er?’, vroeg ik. ‘Ik wil het rustig aan doen’, zei hij met een ongemakkelijke lach op zijn gezicht. ‘Hoezo?’, vroeg ik een beetje beledigd. ‘We hebben toch geen haast?’, zei hij met diezelfde lach. ‘Ik wil het rustig aan doen met je.’ En toen... heb ik dus geprobeerd hem over te halen. Ik pruilde mijn lip, gooide mijn lichaam in de strijd en toen dat allemaal niet werkte was ik zo beledigd, weet ik nog. Even later besloot ik maar naar huis te gaan en fietste ik geërgerd over de verlaten straten van Amsterdam naar huis. De volgende dag appte ik hem dat ik het hierbij wilde laten omdat ik vond dat we niet genoeg raakvlakken hadden. Dat hadden we ook niet, maar dat weerhield me er dus niet van om te kijken of er misschien wél een seksuele klik was.

Tja. Het patriarchaat belde en het wil zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag terug, Joy. Ik schaam me oprecht dat het me zo lang heeft gekost om in te zien dat ik die man heb behandeld zoals vele mannen mij hebben behandeld. Kijk, de situatie is naar mijn mening niet te vergelijken met mijn ervaringen. Ik bedoel, los van het feit dat ik volledig verkeerd zat en hem waarschijnlijk een naar gevoel heb gegeven, had ik die gespierde man van 1 meter 95 nooit fysiek kunnen overmeesteren en dwingen tot seks. Het was fysiek geen onveilige situatie. Maar dat maakt mijn actie niet minder fout. Ik zocht seks, hij liefde. Daar had ik duidelijk over moeten communiceren. Bovendien hoop ik de kwetsbaarheid van een man nooit meer te beantwoorden met irritatie. Want ook die veelvoorkomende reactie zorgt ervoor dat mannelijke kwetsbaarheid wordt onderdrukt. En daar wil ik absoluut niet aan meewerken. Ach, het ‘Jaar Zonder Partnerseks’. Het confronteert me met mezelf, maar god wat ben ik daar blij mee.

