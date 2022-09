Zeggen mensen vaker dat ze ‘gillend rijk’ zijn? Ik denk dat het vooral over anderen wordt gezegd. Juist de gillend rijken zullen er niet over gillen, dus waarom is ‘gillend’ dan aan ‘rijk’ gekoppeld?

Misschien kwam het door ‘gillend gek’. Dat hebben we vermoedelijk overgenomen uit het Engels (screaming mad). En toen we dat heerlijk-allitererende ‘gillend gek’ eenmaal hadden, konden we ook wel gaan zeggen dat we het gillend druk hadden. En ja, dan ook maar gillend rijk, waarom niet? Je komt het niet vaak tegen, maar wel af en toe.

Het is moeilijk te onderzoeken, maar ik vermoed dat de opkomst van ‘gillend’ gelijkloopt met ‘hilarisch’ en ‘hysterisch’, en deze woorden passen in een culturele stroming waarin even geen behoefte is aan understatement.

Sywert van Lienden wilde stilhouden dat hij gillend rijk zou worden, maar juist iets gillends laat zich moeilijk stilhouden. Soms vraag ik me af of iemands woordkeuze al meer weet dan diegene zelf.