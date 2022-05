‘Ik verdoe jouw tijd graag met flauwekul, dus ik dacht: ik stuur even een spraakberichtje’

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week moet Katinka Polderman het even hebben over gesproken WhatsApp-berichten.

‘Ha-haaai, met mij, hoe gaat het? Ik dacht het is even belangrijk dat ik doorgeef wat jij volgende week donderdag mee moet nemen, en nou zat ik op de fiets en nou dacht ik eraan, en dan kan ik natuurlijk wachten tot ik mijn handen vrij heb en gewoon in een WhatsApp-berichtje in een paar zinnetjes typen wat de bedoeling is, dat is natuurlijk veel handiger voor jou, maar niet voor mij! En ik verdoe jouw tijd graag met flauwekul, dus ik dacht: weet je wat? Ik stuur even een spraakberichtje of hoe noem je dat, dat je in WhatsApp geen berichtje typt maar dat je het inspreekt, eigenlijk een soort privépodcast, maar dan een die je niet zelf hebt uitgekozen en waarover ook niet echt is nagedacht hahaha en dat je dan mijn heeeeeeeeeele bericht af moet luisteren en daar ook even een momentje voor moet zoeken anders kan iedereen meeluisteren nou haha suuuuperirritant natuurlijk, maar zo ben ik! Dus ik zal het kort houden maar niet heus hahaha o hilarisch nou waar het dus om gaat donderdag... oehh... wow nou... er komt hier een brómmertje keihard voorbijgescheurd en die man die heeft zo’n ja je weet wel zo’n mandje achterop maar dan met nog een soort heel klein benchje en daar zat zo’n wit hondje in met van dat lange haar weet je wel en dat beestje zat zo pompiedom op zijn gemak rond te kijken terwijl die man létterlijk met een nóóóódgang tussen het verkeer door slingerde jeeetje wat een stunt anywayzzz waar was ik, even denken, haha ik ben er helemaal uit even whoeh! KIJK UIT TYFUSLIJER MIJN STOPLICHT STOND OP GROEN! Jezus... Nou, inspreken en fietsen is toch niet zo’n goeie combi merk ik hahaha nou even snel dan waar was ik even kijken hoor nou het eerste deel van mijn berichtje had je net zo goed over kunnen slaan maar dat weet je ook pas als je het beluisterd hebt en dan is het te laat hahaha en als je even snel in mijn appjes terug wilt zoeken hoe het nou ook alweer zat kan dat ook niet, dan moet je aaaaaal mijn 84 gesproken berichtjes van de afgelopen week afluisteren want dat is het grappige aan die gesproken berichtjes: je ziet niet wat erin staat, en je weet ook niet of ik iets belangrijks ga zeggen, en wanneer, haha echt irritant hè nou donderdag du...’

‘Hoooooi ben ik nog een keertje ik liet per ongeluk het opnameknopje los en dan kapt-ie dus met opnemen ja het woord zegt het eigenlijk al hahaha opnameknopje hahaha maar weet je ik merk dat ik even mijn focus in het hier en nu moet hebben en dat lukt niet als ik berichtjes inspreek dus ik stuur je wel even een appje over donderdag als ik thuis ben hahaha joehoeeeee dahaag!’