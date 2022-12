Mijn laatste uren als dertiger bracht ik door in verschillende staten van desinteresse, verwarring, woede, euforie, hysterie, teleurstelling en gelatenheid. Ik keek Nederland-Argentinië met vrienden, bij een vriend. Hij had de televisie in het midden van de woonkamer gezet en met de bank en een aantal stoelen een opstelling gemaakt. Ik ging op een stoel achter de bank zitten. In de aanloop naar de wedstrijd ging het niet over de wedstrijd, maar over de kerstreclame van een supermarktketen die zojuist voorbij was gekomen en twee vrienden tot tranen toe had geroerd, waar ze dan weer heel boos over waren.

De wedstrijd begon en al snel was duidelijk dat dit niets ging worden. Ergens halverwege de eerste helft trok ik mijn schoenen uit en legde mijn voeten op de rugleuning van de bank. Voor me zat een vriend met wie ik eerder een Nederland-Argentinië had gekeken. Dat was in 1998 en ik heb nog steeds op mijn netvlies hoe hij mij aankeek nadat Dennis Bergkamp het winnende doelpunt had gemaakt. Hoe anders was onze beleving nu. Door Qatar, de winter, het sobere, fantasieloze voetbal en de volwassenheid keken we met een haast onthechte onverschilligheid toe hoe Nederland ploeterde en Argentinië op 1-0 en daarna op 2-0 kwam. Dit was gespeeld. Een vriendin, die tot nu toe het WK had geboycot, appte dat de scheidsrechter dood moest.

Ik trok mijn schoenen weer aan. Misschien had ik dat eerder moeten doen, want daarna veranderde alles. Nederland maakte 2-1 en de lethargie werd verdreven door een carnavalesk opportunisme. We leefden weer. We beleefden weer. Nu was het pompen of verzuipen. We hadden nog één wapen: lange ballen slingeren en hopen dat er iemand tegenaan liep. ‘Slingeren!’, schreeuwden we, als Denzel Dumfries de bal had. ‘Slingeren!’, schreeuwden we, tegen Steven Berghuis. ‘Slingeren!’, schreeuwden we, tegen Frenkie de Jong.

En net toen het niet meer ging gebeuren, gebeurde het toch. 2-2, Wout Weghorst. We juichten, we gilden, we buitelden over elkaar heen. ‘De antivaxer!’, brulde iemand. Een vriend trok zijn shirt uit. Een andere vriend volgde. Tegen de tijd dat we weer op adem waren, miste Virgil van Dijk de eerste penalty. ‘Het komt goed, jongens’, zei de vriend die naast me zat, ‘echt.’

Een half uur later stapte ik een stil en donker huis binnen. Zonder geluid te maken ging ik naast mijn vrouw liggen en las een paar bladzijden, omdat dat altijd nog even moet. Ergens midden in een zin werd ik 40. Ik voelde er niets van, het gebeurde gewoon. De volgende ochtend kreeg ik koffie op bed en daarna van mijn oudste dochter een schilderij dat ze zelf had gemaakt, van Hans Klok.