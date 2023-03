Het zal aan mijn omgeving liggen, maar de autoriteit die het meest geciteerd wordt door de mensen om mij heen is Esther Perel. Esther Perel heeft werkelijk over ieder aspect van de menselijke relatie iets verstandigs en voorspelbaars gezegd, zoals ‘Iedereen zou een geheime tuin moeten cultiveren’ of ‘De kwaliteit van je leven ligt aan de kwaliteit van je relaties’ of ‘Het meest onderbelichte erotische orgaan is de geest’. En dat halen mensen alsmaar aan.

Ik durf het niet tegen al die mensen te zeggen die haar verlicht en hoopvol citeren, maar ik trek die hele Esther Perel allang niet meer, voor geen meter. Ik heb haar boeken gelezen, haar TED-talks bekeken, haar citaten eindeloos aangehoord, maar ik vind haar best wel een charlatan. Ze zegt gewoon dat relaties moeilijk en belangrijk zijn en dat je er je best voor moet doen: dat wisten de holenmensen toch al?

Maar, hand in eigen boezem, ik realiseer me dat ik haar ook om een andere reden niet zo serieus kan nemen als de rest van de wereld. Ik vind haar sieraden namelijk heel irritant. Ik weet dat je een heuse liefdesprofessor totaal niet op haar sieraden, kleding of überhaupt haar uiterlijk moet beoordelen, maar Esther Perel heeft zulke in het oog springende juwelen dat ze er wel echt zelf om vraagt.

Een korte inventarisatie van Esther Perels irritante sieraden: ze draagt heel vaak een gouden ketting waar een lang, gouden laddertje aan hangt dat over haar hele halsgebied naar beneden kruipt. Een ander lastig te verteren sieraad is een plat op de hals liggende hondenband waar allemaal touwtjes met kralen uitsteken. Ze heeft ook een ketting die sprekend op een mondharmonica lijkt, die erg dicht tegen haar keel aan zit. Maar het allermoeilijkst heb ik het met haar handsieraden. Dat zijn een soort armbanden, en die zijn met allemaal gouden strengetjes verbonden aan ringen die om haar vingers zitten. Het lijken net kleine martelwerktuigjes, en ik denk dat Esther Perel de hele dag blijft vastzitten aan deurknoppen en sleutelbossen.

Ik stel mezelf weleens voor dat ik een van de lucky unlucky few ben die zulke intrigerende relatieproblemen hebben dat ze na een paar jaar wachten bij Esther Perel in relatietherapie mogen. En dat ik dan elke sessie de gehele sessie, al kost die 1.200 dollar per uur, afgeleid ben door haar verschrikkelijke handsieraad. Ik kan me niet voorstellen dat niet al Esther Perels cliënten erdoor afgeleid raken. En daarom vind ik haar handsieraden ronduit onprofessioneel.

Esther Perel heeft trouwens zelf iets over haar handsieraden gezegd, op Instagram: ze zijn ‘grote bronnen van kracht en steun voor mijn werk’. Wat ze daarmee bedoelt, snapt niemand. Maar dat is Esther Perel.