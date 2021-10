Ik stond weer in de file en moest huilen

Ochtendspits op de A28 bij Utrecht. Beeld ANP

Brief van de dag

Van de week stond ik voor het eerst sinds anderhalf jaar weer in de file. En ik moest huilen. Al thuiswerkend, hoopte ik dat de forenzenloze samenleving zou beklijven. Bedrijven, directies hebben zich echter vanaf de start van onze intelligente lockdown gefocust op een terugkeer naar kantoor in plaats van het warm omarmen van het thuiswerken. Het thuiswerken is gedurende corona voor de meeste bedrijven een tussenoplossing geweest.

Vanaf 1 oktober komt ook bij mijn werkgever iedereen weer naar de zaak, deels dat wel. Er zijn flexplekken en deelcomputers maar geen vrijblijvendheid, maar plicht om een paar dagen aanwezig te zijn. Daardoor ontstond er dus een file, met mij daarin. Ik begrijp best dat een fysieke aanwezigheid soms gewenst is. Maar voor wie dit niet geldt, zou een vrije keus waar te werken pas maatschappelijk ondernemen zijn.

Want onze toekomst ligt niet in meer wegenbouw of iedereen naar Amsterdam verhuizen, maar in thuiswerken.

Aad Windig, Bergen NH

Laatste levensjaren

In een artikel over de kosten van gezondheidszorg lees ik als een van de oorzaken: ‘De kostenstijging ligt vooral aan de vergrijzing − vooral in de laatste levensjaren loopt de zorgbehoefte sterk op.’ Maar dat is een rare oorzakelijke relatie. Bij ieder mens die een ‘natuurlijke’ dood sterft, is toch sprake van laatste levensjaren? En soms gaan die gepaard met oplopende kosten van gezondheidszorg. Dan lijkt het me onzin om die kostenpost vooral toe te schrijven aan de grijsaards onder ons.

Thomas de Boer, 75 jaar en gezond, Groningen

Basisbaan

In de column van Heleen Mees over basisbanen lees ik dat een basisbaan meer kost dan een bijstandsuitkering. Dat zou best zo kunnen zijn en dat geldt zeker als in die basisbanen werk wordt gedaan dat volledig overbodig is.

Mijn indruk is echter dat er veel zinvol werk in Nederland is waarvoor we domweg niet willen betalen. Kijk alleen al naar de vrijwilligers die als gastvrouw in ziekenhuizen werken, de gepensioneerden die vrijwillig op de buurtbus werken en de mensen die zich inzetten om zwerfvuil op te ruimen. Dat zijn in mijn ogen nuttige banen, maar de commerciële belangen van in dit geval ziekenhuizen en vervoersbedrijven zorgen ervoor dat deze banen niet naar waarde geschat en betaald worden. Zo is er nog veel meer werk dat echt nuttig is en dat als basisbaan gedaan kan worden.

Het doel moet niet zijn om uitkeringsgelden te besparen, maar om mensen gelukkiger te maken en een bijdrage aan de samenleving te laten leveren. Ik denk dat er in de samenleving meer draagvlak is voor het uitgeven van wat meer geld aan basisbanen dan het besteden van iets minder geld aan uitkeringen.

Albert Knop, Horn

Menselijke waarden

Op de vraag wat er in mijn stad Eindhoven is veranderd sinds zijn aantreden, antwoordt vertrekkend burgemeester Jorritsma ‘dat de begroting voor het eerst boven een miljard komt en we 30- à 40 miljoen over houden’. De lokale samenleving en het welbevinden van haar inwoners komen niet in zijn antwoord voor.

Heel vanzelfsprekend wellicht voor een man wiens hart, naar eigen zeggen, ‘economisch tikt’, maar des te meer zorgwekkend. Het typeert de tendens onder bestuurders om welvaart te verwarren met welzijn, om zich te richten op de vraag wat levert het op in plaats van wat draagt het bij, en om economische waarde te prevaleren boven basale menselijke waarden. ‘Ours is a society that has perfected its means yet neglected its meaning’, verwoordde Einstein dat al treffend. Wellicht maar goed dus dat Jorritsma niet kiest voor een tweede termijn.

Jacky van de Goor, Eindhoven

Waarheid

Donald Trump wil een eigen sociaal netwerk lanceren met de naam TRUTH Social. Het is opvallend dat mensen en organisaties die leugens opdissen, zo graag het woord ‘waarheid’ in hun naam willen hebben. Of het nu de Sovjetkrant Pravda, het Ministerie van Waarheid in George Orwells 1984 of in eigen land de actiegroep Viruswaarheid is.

Marlies Jansen, Oegstgeest

Fucking

Ik weet het: seks verkoopt. Maar moet nou echt alles met voortplantingsdaden worden ingekleed? Achter op het Volkskrant Magazine van afgelopen zaterdag een paginagrote, door zebrastrepen in het oog springende advertentie voor Just Fucking Good Wine.

Het beeld dat ik bij die advertentie krijg is hooguit een scène van innig verstrengelde, neukende wijngaardslakken op een druivenblad. Of ik daar nou meer zin in wijn van krijg? Ik weet het niet.

Ik dacht een beschaafde krant te lezen, maar dat geneuk (fuck, f***, fucking) te pas en te onpas doet me daar inmiddels toch aan twijfelen.

Veronique Ruiz van Haperen, Amsterdam