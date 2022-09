Wat ik echt verkeerd heb gezien is dit: ik dacht dat we door corona voor eeuwig af zouden zijn van het handen schudden. Dat we zouden overstappen op de boks, waarmee we ook allerlei andere ziektes zouden voorkomen. Ik stelde me al voor dat de hele literatuur geannoteerd zou moeten worden, omdat lezers niet meer zouden begrijpen wat ‘een hand geven’ was.

Nou, daar zat ik dus pontificaal naast.

Ik was verkouden (geen corona), maar ik moest naar een feestje. Daar gaf iedereen, maar echt iedereen, elkaar een hand. Wegens mijn verkoudheid mocht ik daar van mezelf niet aan meedoen, en moest daarom steeds de volgende onhandige zin uitspreken: ‘Ik doe even een boks, want ik ben heel verkouden, maar het is geen corona.’ Waarna iedereen mij aankeek alsof ik een fragment was uit een geschiedenisdocumentaire: o ja, er was ooit een probleem met handen geven, dat was ik alweer vergeten.