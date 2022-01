Een echt saai gesprek herken je doordat je zelf tijdens het vertellen al half afhaakt. Ik heb dat met vakantiebeschrijvingen, die ik meestal snel besluit met ‘dus kortom, lekker uitgerust’. Dromen: die vertel ik alleen in de meest beknopte versie, en liever helemaal niet, vanwege het gevaar te verzanden in ‘maar toen was oma er ineens ook bij, maar daarna toch weer niet’.

Het nieuwste soort saaie gesprek waarin ik betrokken ben, gaat over de quarantaine waarin mijn gezin zich bevindt. ‘De oudste heeft corona maar die zit in isolatie, de jongsten moeten thuisblijven, maar wij zelf niet, want wij zijn geboosterd, maar we moeten natuurlijk wel thuis zijn om te zorgen voor de kinderen...’ Ik kan er zélf al geen interesse voor opbrengen, laat staan iemand anders. Ik stel voor dat we het gaan hebben over een IQS, dat is een Ingewikkelde Quarantaine Situatie – en dat er dan verder geen vragen worden gesteld.