Ik stapte het podium op en legde mijn hand op de onderrug van David Beckham

Een vriend was door een horlogemerk uitgenodigd voor ‘an evening with David Beckham’ in een Italiaans restaurant. Als ik wilde kon ik mee. Hij betwijfelde of Beckham er echt zou zijn. Waarschijnlijk stond er een kartonnen uitsnede, of lieten ze een foto van hem zien. Hoe dan ook, we zouden er weer even uit zijn.

Het event vond plaats op de benedenverdieping van een statig pand dat eens aan de universiteit behoorde, maar nu bevolkt wordt door mensen die vooral heel bekwaam zijn in het veinzen van kennis. Er hing klimop uit het plafond en grote lampen lieten hun gunstige licht vallen op het in smart casual gestoken publiek, dat bestond uit oud-voetballers, een enkele acteur, influencers, fotomodellen en verder mensen die gek waren op horloges en/of cosmetische ingrepen. Mijn vriend souffleerde me wie wie was en wie het met wie deed of had gedaan en nu weer deed. Significant eten was er niet, wel gingen er hapjes rond.

Een man van het horlogemerk stapte op het podium en nam het woord. Waarschijnlijk om te zeggen dat David Beckham verhinderd was. Maar die was niet verhinderd. Een kleine zee aan mensen week uiteen en daar kwam zowaar David Beckham het podium op, begeleid door een gematigd enthousiast applaus. Daar stond hij, strak in pak, met de wenkbrauwen van een 25-jarig Instagram-model. Zijn ogen keken vriendelijk, maar ook afwezig, alsof ze in stand-bymodus stonden. Becks nam het woord en vertelde dat hij het zo fijn vond weer in Amsterdam te zijn en dat iedereen hier zo knap was. Het horlogemerk was helemaal fantastisch. Het beste horlogemerk ooit. ‘Hij moet hier zóveel geld voor krijgen’, bromde mijn vriend.

Nog veel meer. Want nadat Beckham was uitgesproken, was er gelegenheid om met hem op de foto te gaan. Elke schrijver met ook maar een greintje zelfrespect zou dat natuurlijk nooit doen, dus ik ging onmiddellijk in de rij staan. Tijdens het wachten bedacht ik of en wat ik dan tegen hem moest zeggen. Maar voordat ik iets had kunnen bedenken was ik al aan de beurt. Ik stapte het podium op en legde mijn hand op de onderrug van David Beckham. Hij deed hetzelfde (bij mij dan) en we keken naar de fotograaf. Die drukte af, maar de flits werkte niet. ‘Wacht even’ gebaarde de fotograaf en gedurende een paar eeuwige seconden stonden Dave en ik bevroren in een klinische omarming. Het gaf me nog wat meer tijd om te bedenken wat ik ging zeggen. Maar het was niet genoeg. Thank you, dat had ik moeten zeggen. Of niets. Ja, misschien had ik zwijgend weg moeten lopen. Alles, echt alles, was oneindig veel beter geweest dan na de foto zijn hand te schudden, hem in die vriendelijke, afwezige ogen te kijken en te fluisteren: ‘I’m so proud of you.’