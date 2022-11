Ik staarde ongegeneerd naar een kolossaal gezin, een gezin als een anti-anticonceptiereclame

Het was druk op de kade voor de pont. Ik stond te wachten naast een groepje kinderen van een kinderdagverblijf en hun begeleiders. Alleen: het was niet een groepje kinderen en hun begeleiders, het was een gezin. Een jongetje van een jaar of 5 stond op een step. Naast hem een ander jongetje, één of twee jaar ouder. Een ander kindje zat voorop op de fiets bij de moeder. De vader duwde een kinderwagen. De kap zat dicht, dus er zal iets in hebben liggen slapen – ik vermoed nog een kind. De moeder was een jaar of vijf jonger dan ik en knap op een volstrekt natuurlijke manier, zoals modellen knap zijn als ze in hun vrije tijd een wijde spijkerbroek dragen en geen make-up. Deze vrouw droeg ook geen make-up, en een wijde spijkerbroek, en zag er verder ook niet uit alsof ze dagelijks door de machinerie werd gehaald die een gezin met vier kinderen is. Pardon, vijf. Jezus. Vijf. Daar was er nog een. Schuin achter haar moeder stond nog een meisje. Ze had rossig haar en was een jaar of 8.

Ik betrapte mezelf erop dat ik ongegeneerd stond te staren naar dit – naar moderne maatstaven – kolossale gezin, dat hier zo geduldig en stil en harmonieus stond te wachten tot ze het water over konden. De vader droeg een petje en zag er, net als zijn vrouw, moeiteloos knap en uitgeslapen uit. Ze moeten mijn blik hebben gevoeld, of in ieder geval hebben gezien hoe mijn ogen heen en weer bleven gaan tussen hen en hun kinderen. Dit was niet zozeer een gezin, maar een statement. Een anti-anticonceptiereclame. Ik voelde me hopeloos tekortschieten, met mijn schamele twee kinderen.

Soepel en zonder enige noodzaak tot correcties of aanwijzingen stapten ze op de pont. Terwijl we naar de overkant voeren, vroeg ik me af hoe ze het allemaal deden. Hoe betalen jullie dit? Waar doen jullie boodschappen? Wat voor auto hebben jullie? Waarom gaat het zo gemakkelijk? Kunnen jullie ook zingen? Als je er één weg zou moeten doen, welke zou het dan zijn?

De pont meerde aan en de klep ging open. Het jongetje met de step schoot ervandoor. Zijn moeder riep hem. Hij had een normale naam, zo normaal dat ik hem onmiddellijk weer vergat. Het was in ieder geval niet iets als James of Vesper of Nuon of Uranus. ‘Ga maar naar de stoep’, riep de moeder. Maar dat deed het jongetje al uit zichzelf. Natuurlijk. Ik fietste de andere kant op en vroeg me af of we er niet nog drie bij moesten maken.