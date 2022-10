Ik snap dat licht moet blijven branden voor de veiligheid op straat, maar volgens mij kan de helft toch wel uit

De Zuidas in Amsterdam, gezien vanaf de RAI. Beeld Freek van den Bergh/de Volkskrant

Al een aantal jaren draai ik regelmatig nachtdiensten als hulpverlener op de ambulance in de Randstad. Even zoveel jaren verbaas ik mij over de hoeveelheid lichtvervuiling als het donker is in de regio.

Wanneer ik over de ringweg A10 in Amsterdam naar mijn werk rijd langs de zogenaamde Zuidas, brandt in meer dan de helft van alle kantoorgebouwen het licht op verschillende verdiepingen.

Ach, denk ik dan: ze zijn aan het schoonmaken, of er zijn mensen die wat langer doorwerken. Maar als ik rond 3 uur ’s nachts met een patiënt op weg ben naar het VU ­Medisch Centrum, brandt datzelfde licht nog steeds.

Ook het merendeel van alle verlichting van de etalages in de stad brandt. Voor wie? Lichtreclames van bedrijven branden de hele nacht. Niemand die het ziet.

Ik snap dat licht moet blijven branden voor de veiligheid op straat, inbraakpreventie et cetera, maar volgens mij kan de helft toch wel uit. Ik was afgelopen zomer in een dorpje in het Oostenrijkse Salzburgerland. Daar doen ze na 1 uur ’s nachts gewoon alles uit. Prachtig! Ik heb nog nooit zoveel sterren gezien.

Waarom bijvoorbeeld op de snelweg niet gewoon de straatverlichting om en om aan? Scheelt de helft. Helemaal in deze tijden waarin de energieprijzen de pan uitrijzen en de opwarming van de aarde bijna niet meer te stoppen is.

Ik ben licht verbaasd.

Gert Terink, Oegstgeest

Pensioenen

Jarenlang geen indexatie van pensioenen, want: de rekenrente geeft een te lage dekkingsgraad. En nu zorgt de reken­rente voor dekkingsgraden die indexatie toestaan. Maar daar moeten we nog eens heel goed naar kijken, zegt de voorzitter van het ABP, Harmen van Wijnen. Want ja: met de verhogingen stijgen ook de verplichtingen. We moeten geld reserveren voor de overgang naar het nieuwe stelsel. De financiële markten kunnen wel onrustig blijven. En o ja, de 40- tot 60-jarigen moeten bij die overgang gecompenseerd worden.

Als ik dat zo lees, denk ik: indexatie? Vergeet het maar. We worden al jaren aan het lijntje gehouden en dat gaat ­gewoon door. Maar gelukkig kunnen al die gepensioneerden altijd nog de camper of de boot verkopen.

Peter Nierop, Leusden

Niet douchen

Waarom denken zoveel mensen dat niet douchen gelijk staat aan niet wassen, afgaande op de reacties die ik lees (‘Ik wil niet stinken’, ‘ik sport’, ‘afstand houden in het kader van corona wordt zo makkelijker’). Als ik me niet meer elke dag douche vanwege de gasprijzen, wil dat niet zeggen dat ik me niet meer was. Ouderwets aan de ‘wastafel’ met een washandje. Niet zo lekker als douchen, maar wel net zo schoon.

Iety Joris, Tilburg

Kabinet

Vak K liep leeg toen Baudet boude uitspraken deed. Qatar telt z’n doden niet en dit wordt beloond. Wat een kabinet.

John den Besten, Zuid-Beijerland

Compensatiefonds

Wel of niet met een regeringsdelegatie naar Qatar? Er komen allerlei argumenten op tafel, van ‘wegblijven uit respect voor de slachtoffers’ tot ‘het meewegen van economische belangen’. Het zijn ­dilemma’s waarbij per definitie geen consensus te bereiken valt.

De Nederlandse regering was aanvankelijk niet voor een compensatiefonds voor het grootschalige leed onder de arbeidsmigranten en hun nabestaanden, maar spreekt in haar brief van 19 oktober alsnog haar steun uit. Onze oproep aan de regering: zet daar maximaal op in, zowel in de richting van Qatar als de wereldvoetbalbond Fifa, nu het leed toch is zoals het is.

En maak daarvan een keiharde toetssteen voor het te voeren beleid. Het is nog altijd niet te laat.

Willem van Genugten en Evgeniy Levchenko, em. hoogleraar internationaal recht Universiteit Tilburg en voorzitter van de Vereniging van Contractspelers (VVCS), Malden, Hoofddorp

Televisie

Bent u ook zo benieuwd hoeveel procent van de Nederlandse voetballiefhebbers de televisie uit principe niet zal aanzetten tijdens het WK in Qatar?

José Berkhout, Purmerend

Wetenschap

Wetenschap en in het bijzonder de medische wetenschap vertelt nooit de abso­lute waarheid. Het is telkens weer een ­beschrijving van de waarheid die wij nu kennen. Wetenschap is dynamisch, het is een pad op weg naar de absolute waarheid, die vaak nooit bereikt wordt.

Daarom is er een voortdurende discussie tussen wetenschappers om de waarheid uit te dagen en zo weer vooruit te gaan om nog dichter bij de waarheid te komen. Voor wetenschappers is academische twijfel een absolute voorwaarde om te functioneren. Maar wetenschap is er niet alleen voor de wetenschap, zeker de medische wetenschap heeft ook een belangrijke maatschappelijke functie. Ze helpt, ondersteunt en verbetert de patiëntenzorg.

Maar binnen deze belangrijke maatschappelijke functie van de medische ­wetenschap is academische twijfel absoluut ongewenst. In het openbare debat zaait goedbedoelde academische twijfel alleen maar verwarring, omdat het ­publiek niet in staat is deze twijfel op zijn juiste waarde te schatten.

De verwarring en twijfel die nu zijn ontstaan over het nut van een corona­herhaalvaccinatie is puur het gevolg van een academische discussie tussen wetenschappers die hun maatschappelijke functie niet begrijpen. Het zou verstandig zijn als deze discussie zich in het ­vervolg zou beperken tot een intern discours en niet wordt verplaatst naar het publieke domein, om calamiteiten te voorkomen en antivaxers niet van munitie te voorzien.

Jim Reekers, em. hoogleraar interventieradiologie, Amstelveen

Javamens

Indonesië wil de resten van de zogenoemde Javamens terug. Lijkt mij een goede zaak, terug­gave van geroofde schatten, zodat we weer een zwarte bladzijde van onze ­geschiedenis kunnen afsluiten.

Maar zou de Indonesische regering op haar beurt dan ook eens excuses kunnen maken aan de nabestaanden van de in 2018 geplunderde en geschonden oorlogsgraven van de in de slag in de Javazee gezonken Nederlandse oorlogs­schepen? Dan kan deze zwarte bladzijde misschien ook eens worden afgesloten.

Henk Hooft, Zuidbroek

Studieschuld

Studenten die hebben gestudeerd onder het leenstelsel, betalen vanaf 1 januari 0,46 procent en misschien 1,78 procent rente over hun schuld. Zij klagen daarover. Wat ze beter kunnen doen, is bedenken dat de inflatie van de consumentenprijzen per september 14,5 procent is.

Dat betekent dat hun schuld in reële termen en rekening houdend met de te betalen rente meer dan 10 procent minder waard is geworden. Als deze ontwikkeling doorzet, dan zullen ze in reële waarde pakweg slechts de helft terug­betalen van wat ze hebben geleend. ­Hoezo klagen? ‘Kassa’ zul je bedoelen.

Thomas de Boer, Groningen

Langer werken

Er is – terecht – veel te doen over het feit dat het voor veel mensen weinig loont om meer te gaan werken . Dat geldt ook voor zelfstandigen die na het bereiken van de AOW-leeftijd nog een paar jaar door willen werken, omdat ze er plezier in hebben en/of omdat ­iedere verdienste die ze nog op eigen kracht kunnen binnenhalen, goed uitkomt voor de werkelijk oude dag.

Wie als zelfstandige de AOW-leeftijd bereikt (zoals ondergetekende), ziet echter zijn zelfstandigenaftrek en zijn arbeidskorting vrijwel gehalveerd, ongeacht het aantal uren dat hij werkt. Van wat hij aan welkome AOW binnenkrijgt, vloeit een paar duizend euro langs een andere weg terug in de schatkist. Je krijgt er een paar honderd euro ‘ouderenkorting’ voor terug, dat wel.

Nu hoef ik gelukkig niet op een houtje te bijten, maar dat je als hardwerkende senior meer belasting betaalt dan vóór je AOW-leeftijd – ik probeer het te snappen, maar het lukt niet echt.

Evert van Ginkel, Leiden

Wijzende vinger

Dat een wereld op het kantelpunt om een zondebok vraagt, is ons als makers van de documentaire Wild Port of Europe door de Volkskrant wel duidelijk gemaakt. Maar van deze serieuze krant verwachtten wij onderbouwing en ruimte aan de lezer voor reflectie; geen vooringenomen echo. En bij een etiket als ‘greenwashing’ past op z’n minst een ­argument over de werkelijke inhoud van de film. Maar helaas verdraait de behoefte aan vingerwijzingen in onze bedreigde wereld zelfs makkelijk te verifiëren feiten.

Wij, de makers, zijn door niemand ­gevraagd om deze film te maken. Het is een eigen idee, dat bovendien is uitgewerkt langs zelfgekozen vorm en inhoud. Onze keuze om óók natuur op afgesloten bedrijfsterreinen in beeld te brengen zonder vooroordeel, kan ons uiteraard worden verweten. Kritiek op de stijlkeuze om twee van elkaar vervreemde werelden (mens en natuur) – op exact dezelfde plek – zo samen te brengen, is ook legitiem. Maar de durf om natuur in dit gebied te ontnemen van een eigen gezicht is ongehoord.

Poëzie en ongemak, in vorm en inhoud. Dat is Wild Port of Europe. Precies daar waar het schuurt voor de natuur. Met als doel om die natuur op de kaart te zetten, zodat niemand die kan negeren. Maar vragen waarom het in Wild Port of Europe niet over de vervuiling en de fossiele sponsors van de film gaat, haalt de discussie eruit.

Willem Berents, regisseur Wild Port of Europe, Wellerlooi