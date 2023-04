‘Ik ruik champignons’, zei Mike, neerhurkend bij de stapel

Mike, mijn broer, is dus in tweedehands lp’s gegaan. Lijkt me een heerlijke business, al zou ik zelf liever in boeken zitten. Of in allebei, nog beter. Boek én Plaat, had je vroeger, en niet Boek óf Plaat. Niet zomaar, lijkt me.

‘Denkend aan een boek draai ik een plaat/ En platen draaiend denk ik aan een boek.’ Een gedicht dat ik eens schreef. ‘Weet je’, zeg ik tegen mijn vriendin Jet, ‘ik zou ook liever een boek- en plaatweek zien. En een boek- en plaatbal.’

‘Ik zou die grap niet uitmelken, als ik jou was.’

‘En als het per se moest, schrijf ik liever een boek- en plaatweekgeschenk dan zo’n boekenweekgeschenk, wat me sowieso niks lijkt.’

‘Loek’, appte Mike, ‘heb jij je ouwe lp’s nog, eigenlijk?’ (Loek woonde in onze rij, hij leek sprekend op F. Jacobse, de vriend van wijlen Tedje van Es (rip); insgelijke bontmantel, idemme praatjes over autotechniek en zeevissen, en op zak een strip met originele Koning Willem III-zegels. Loek nam me een keer mee naar een postzegelbeurs, waar hij voortdurend die strip tevoorschijn haalde en er aan de kinnen van die filatelisten taaie slierten kwamen te hangen.)

‘In de bijkeuken,’ antwoordde ik. ‘Maar er liggen wat doosjes bovenop.’ (Zoals Mike ook wel weet, was Dantes hel een tapse put naar het middelpunt van de aarde, met negen verdiepingen waarin het steeds kwader kersen eten werd. Waarom geen tien? Tja, waarom zijn er maar negen Beethovensymfonieën? Waarom hangen er aan een kromme tros maar negen bananen? Niemand weet het. Wel staat vast, meldt zijn uitgever, dat Dante onze bijkeuken ‘graag’ in zijn hel had ‘opgenomen’. Het is er koud, nat, en donker, en tot aan het plafond afgevuld met de leeggetrokken pakketjes van de pakketbezorger, een kartonmassa die richting de tegelvloer pulpig wordt, en ten slotte slap als kniehoge koeienstront. Een stikstofhaard.)

Weken later trok ik de lp’s er met een tractor uit, figuurlijk dan. ‘Loek’, appte ik Mike, ‘ze staan klaar. Hoge segment, edoch gebruikt.’

Hij kwam er meteen aan, twee uur rijden, maar dan had je ook wat – toch?

‘Echte Beatles, echte Monks, Bowie, verder: diversen.’

Voorzichtig merkte mijn vriendin Jet op dat Mike wel een pietje-precies was, qua platen. Zo had hij voor 600 euri op voorhand, dat wil zeggen nog voor hij online was met een plaat, een Okki Nokki gekocht.

‘Wie heb je gekocht?’

‘Een Okki Nokki.’ Stilte. ‘Dat is een professionele platenwasser.’ Op het fotootje dat hij appte zag ik de schokvrije draaitafel van Tiësto, maar deze blies alleen bellen.

‘Voor de handel?’, vroeg ik oenig.

‘Nee, voor mijn aambeien. Luister, ik ga Amerikaanse hiphop verhandelen, vaak eerste persing, geen fabrieksstickers of valse binnenhoezen, alles near mint/mint ++, dan kun je echt geen stoffige groeven naar Finland opsturen, snappie?’

Daar was-ie. ‘Ik ruik champignons’, zei Mike, neerhurkend bij de stapel. De hoezen konden hier en daar wat schimmelig zijn, mompelde ik geschrokken, niet de platen zelf, leek me, bovendien wist de Okidoki daar wel raad mee, haha.

Mike hield Sgt. Pepper’s omhoog, er flikkerde een kale lp uit, de hoes aangevreten door Astérix, onze hond. Hij deed een mailtje aan Finland na, dat hij duidelijk had gezegd NEAR mint, wat betekende dat er hondentanden in konden staan, incluis schimmelvariëteiten. Maar, lachte ik met opgestoken wijsvinger, het was wel de echte.

Mike bestudeerde de kleine lettertjes. ‘Made in Uden’, zei hij.