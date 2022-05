Drie maanden sinds ik ben begonnen met sporten en nog altijd nachtelijke soesa met mijn rug, dus we kunnen niet zeggen dat ik het cadeau krijg.

Maar: ik ga braaf.

Twee keer in de week in het sportzaaltje bij de fysio, en dan soms nog een half uur in mijn eentje buiten draven ook. Ik heb zelfs een sportlegging aangeschaft, een echte met een soort ventilatieroosters aan de bovenkant, sindsdien noemen ze me Christine le Duc.

Mij kan het niet schelen.

Ik ren, dus ik ben, moet je kijken wie er straks lachend de Dam tot Dam kan lopen, als ik zou wíllen dan hè, want daar komt nog heel wat bij kijken, feestmuziek en samen starten en een nummer op je borst en dan allemaal ineens dezelfde kant op rennen, en dan ook nog al die gekken aan de kant, nee dankuwel, dat is niks voor mij.

Maar ja, dat zei ik ook over sporten en kijk mij nu eens.

Ze hebben me zelfs een circuitje ingerommeld.

Elke woensdagochtend laat ik me met drie andere vrouwen aan wie ook allemaal wat mankeert – bekken, benen, noem maar op, er heeft er ook een MS (de Amsterdamse Ronald, vanaf het roeiapparaat: ‘Ik heb SM. Dat doet ook pijn’) – afbeulen in een serie oefeningen met kettlebells, zware ballen en dikke touwen, soms zijn er zelfs pallets in het spel. Aan het hoofd van deze komedie staat Jeroen, een fysiotherapeut van 28 jaar in een strakke broek die eerst alle oefeningen voordoet en de rest van het uur fanatiek op zijn timer staat te drukken, waardoor je de rest van de week ook nog aan Jeroen denkt. Ik heb me weleens afgevraagd waarom een gozer in de bloei van zijn leven elke week naar ons dorp fietst om vier ouwe wijven aan het werk te zetten, maar het antwoord is vermoedelijk hetzelfde als waarom ik hier ooit ben gekomen, en gebleven.

Het is Sacha met haar niet om te duwen natuur en geblondeerde stekels, die ze zelf ‘opgestoken haar’ noemt.

Het is Harry van 100 kilo die beweert dat hij ooit 500 watt heeft aangetikt met fietsen, en Jeroen toen heeft gedwongen daar een foto van te maken, waarom daar nog geen printje van bij het koffiezetapparaat hangt is een volslagen raadsel.

Het is het verhaal van Els, die altijd als er iemand binnenkwam direct opstond van het fietsapparaat omdat ze ‘toch net klaar was’. Iedereen zag wel dat ze er steeds slechter uit begon te zien, maar omdat ze de laatste was om zich te beklagen of het misschien gewoon wel niet wilde weten, bleef het lang gezellig. Tot het fietsapparaat op een dag leeg bleef. Een week later kwam de man van Els een grote taart brengen, de sportclub was haar steun en toeverlaat geweest. Doen alsof je een berg beklimt terwijl de afdaling al lang is ingezet, dat zijn wij – hoe Onze Lieve Heer dat allemaal zo samen heeft weten te brengen zal wel altijd een raadsel blijven.

Het laatste nieuws is dat Jeroen wil meedoen met Kamp Van Koningsbrugge, het televisieprogramma van de Avrotros waarin vijftien gewone burgers een loodzware training ondergaan om te zien of ze geschikt zijn voor de special forces, de best getrainde militaire eenheid van ons land. Hij heeft zich al eens opgegeven, maar zijn motivatiefilmpje raakte bedolven onder die van 1.500 andere kandidaten. Dit keer heeft hij ons, zijn coterie, en we zullen niet schromen al onze middelen in te zetten om hem volgend seizoen bij die laatste vijftien te krijgen. Het vertrouwen is groot: Harry, werkzaam bij een bekende lingerieketen, heeft al toegezegd ons te zullen sponsoren.