Ik probeer me het juiste soort wantrouwen eigen te maken, te mikken op de sweet spot. Het valt niet mee

Iemand die ik aan het interviewen ben over een persoonlijke geschiedenis appte me van de week dat ze me vertrouwde. Het doet me wel wat, zo expliciet. Dat ik mijn best zou doen om dat waar te maken, schreef ik terug. Want de plicht die je toch al had, om dat vertrouwen niet te schenden, voel je na zo’n uitspraak nog wat meer op de schouders drukken.

Soms hoor je stoere praatjes. Dat vertrouwen eerst maar eens moet worden verdiend. Maar dat is schijn. De meeste mensen lopen met een groot brok vertrouwen rond en kunnen niet wachten om het een ander in handen te geven.

Je zag het in de geëmotioneerde reacties op het afzwaaien van Jan de Hoop, na 33 jaar Ontbijtnieuws. Je kunt zeggen: wat projecteren kijkers op die man? Oké, hij had altijd een mok die bij zijn trui paste, wat dan nog? Maar het telt dus, jarenlang hetzelfde gezicht en dezelfde stem bij wat er uit de buitenwereld op je af komt. Iemand aan wie je zwaarte voelt als gebeurtenissen zwaar zijn, en aan wie je het plezier afziet bij rariteiten. Die fouten niet maskeert en van wie je nooit denkt: wat heeft die vent voor agenda?

We willen vertrouwen schenken. Ook die landgenoten die inmiddels in een parallelle werkelijkheid leven, ver van de realiteit die deze krant u voorschotelt. Vol bij elkaar bedachte kongsi’s met gruwelijke, wereldomspannende plannen. Zij heten te argwanend te zijn, jegens politiek, media en wetenschap. Maar ze lijden juist aan een onbeheersbare hunkering om te vertrouwen. Wie teleurstelt, wordt onder kreten van ontzetting afgeschreven en vervangen door fantasten. Die stellen nooit teleur, want zodra dat dreigt, verzinnen ze gewoon iets waardoor alles weer klopt.

Velen van ons, een grotere groep, proberen het evenwicht te bewaren: niet zomaar aanvaarden dat ons vertrouwen wordt geschaad, maar ook niet wegzakken in bitterheid. Doe je dat balanceren in het openbaar, dan heb je een extra dilemma: hoe stel je het nodige aan de kaak, zonder cynisme of gevaarlijke vijandigheid aan te wakkeren?

De laatste tijd is het in zwang om ach en wee te klagen over ‘giftig wantrouwen’. Gezond wantrouwen mag je hebben, maar giftig? Alsjeblieft niet. Nu probeer ik me met veel oefenen wantrouwen eigen te maken van precies de juiste soort, te mikken op de sweet spot. Het valt niet mee.

Dan staat bijvoorbeeld een commentaar in NRC waarin Mark Rutte wordt opgeroepen om het goede voorbeeld te geven en aan dat destructieve wantrouwen een eind te maken. En dan betrap ik mezelf toch op de gedachte dat Rutte aanhoudend en aantoonbaar liegt, en dat het zoeken is naar de zeldzame keren dat hij het lot van burgers boven politiek positiespel liet gaan. Het helpt niet dat nota bene dezelfde dag in dezelfde krant wordt onthuld hoe ambtenaren en oliebazen samenspanden om na de grootste aardbeving in Groningen ooit nog een recordhoeveelheid gas te winnen. En hoe Rutte dat natuurlijk weer glashard heeft ontkend.

Dit was ook de week waarin het kabinet het presteerde om racisme bij de Belastingdienst na eindeloos geduw en getrek zo te erkennen dat het slechts een klap in het gezicht van slachtoffers was, omdat de hele formulering van de erkenning erop was gericht om verantwoordelijkheid te ontlopen en consequenties te vermijden. Alles onder toeziend oog van de man die toen hij lente vorig jaar zijn huid moest redden, beloofde dat het zo niet meer zou gaan.

En dan denk ik: je moet niet goed snik zijn om deze premier nog te vertrouwen, laat staan tot goed voorbeeld in staat te achten. En dat zal wel veel te ver aan de giftige kant van het spectrum zitten.

Hier zou je een exacter, uitgebreider gesprek over willen: wanneer is het nog verstandig om iemand het voordeel van de twijfel te geven en wanneer wordt dat onverantwoordelijk wegkijken? Alleen, voer zo’n gesprek maar eens als de fascisten van Forum ook een duit in het zakje doen. Honderden wetenschappers sprongen in de bres voor RIVM-man Jaap van Dissel, nadat Forum-Kamerlid Gideon van Meijeren hem in de Tweede Kamer zonder enige grond voor corrupt had uitgemaakt. Neem stelling tegen ophitsing, schreven ze. Geen deugdzaam mens kan ertegen zijn. Want die aanval op de wetenschap is er en de schade is aanzienlijk, in de coronapandemie tot zieken en doden aan toe. En sommige wetenschappers worden bedreigd.

Maar een klein stemmetje in mijn achterhoofd zei dat Jaap van Dissel niet ‘de wetenschap’ is. Hij is een beleidsadviseur met een wetenschappelijke achtergrond die zich te vaak de positie van beslisser heeft laten aanleunen, en die meer dan eens gepolitiseerde, riskante adviezen heeft uitgebracht. Praten over de schade die dát heeft aangericht, ligt hoogst gevoelig. Het terechte weerwerk dat wordt geboden aan fascisten, populisten, opportunisten en idioten overstemt subtielere discussies over beargumenteerde kritiek.

Hoe meer vuilspuiterij van de Van Meijerens van de wereld, des te minder voeren we dat gesprek. De vrijkomende ruimte vullen zij op met hun – jawel – gif. Maar voer zo’n gesprek wel en ze gebruiken het als munitie.

Kom hier ooit maar eens uit.