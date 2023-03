Ik moet de eerste landgenoot nog tegenkomen die vaderlandslievende kreetjes slaakt bij een bronzen mevrouw in een dikke bontjas

Ook zo genoten van het onderzoek naar Nederlandse standbeelden, afgelopen woensdag in het V-katern? Eens te meer bevestigden de artikelen in de special wat een publicist als Renate Rubinstein al in 1965 constateerde: standbeelden ‘vertegenwoordigen niet alleen de beeldhouwkunst van een bepaalde periode in de kunstgeschiedenis, ze vormen ook een onderdeel van de ideeëngeschiedenis van een volk’.

OVER DE AUTEUR Elma Drayer is neerlandicus en journalist. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Asha ten Broeke.

Héél 2023, lijkt me, dat de krant aan het turven was geslagen. In dit identiteitspolitieke tijdsgewricht, nietwaar, zijn wij voortdurend bezig met de vraag of we allemaal wel netjes worden gerepresenteerd.

En warempel, vrouwen blijken zwaar ‘ondervertegenwoordigd’ als het om standbeelden gaat. ‘Slechts 17 procent van de standbeelden van herkenbare specifieke personen is gemaakt om een vrouw te herdenken of eren – een pijnlijke constatering op Internationale Vrouwendag.’ Nog slechter af zijn mensen van kleur, van wie je in heel Nederland slechts elf standbeelden kunt vinden. Conclusie: aangezien de bevolking voor 50 procent uit vrouwen en voor 15 procent uit mensen met een niet-westerse migratieachtergrond bestaat, vormt het beeldenbestand op dit moment ‘geen afspiegeling (…) van de huidige inwoners van Nederland’.

Rabin Baldewsingh, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, vond deze uitkomsten ‘zorgwekkend’, begrijp ik. Volgens hem is de openbare ruimte inclusief standbeelden ‘de huiskamer van je stad’, die iets zegt ‘over jou en wie jij bent’. Bovendien bepalen standbeelden en monumenten in zijn ogen mede het collectieve geheugen van Nederland. De coördinator: ‘En als wij een niet-representatief beeld hebben van het verleden, dan is de toekomst gemankeerd. Willen we Nederland dat aandoen?’

Mij baart het geloof ik wat minder zorgen dat ons standbeeldenbestand geen nauwkeurige afspiegeling vormt van de actuele cijfers betreffende de samenstelling der bevolking. Verrassend vind ik het evenmin.

Eeuwenlang tuimelde vrijwel elke vrouw, zelfs als ze onder tijdgenoten aanzien en roem had vergaard, op een dag uit het collectieve geheugen. De canon haalde ze zelden of nooit. Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond waren tot ver na de Tweede Wereldoorlog een uitzondering in Nederland, laat staan dat ze doordrongen tot de macht.

Tot niet eens zo lang geleden, kortom, was dit een land waar de welgestelde, witte (en heteroseksuele) man bijna exclusief het hoogste woord had. Heel verdrietig, haast ik me erbij te zeggen. Moreel heel verwerpelijk ook. Maar dat standbeeldcomités geneigd waren vooral dit mensentype in het zonnetje te zetten, kun je ze moeilijk kwalijk nemen. Zelfs niet met terugwerkende kracht.

Uiteraard kwam in de special ook het vraagstuk aan de orde wat te dóén met standbeelden van lieden wier gedrag wij nu eensgezind zouden afkeuren. Daarachter schuilt doorgaans de gedachte dat een standbeeld per definitie een eerbetoon zou zijn. Het klinkt als vloeken in de kerk, maar volgens mij valt dat eren in de praktijk van alledag reuze mee.

Zelf krijg ik althans zelden een brok in mijn keel als ik de hoek omsla en een zeeheld op een sokkel zie staan. Noch buig ik eerbiedig het hoofd als ik een groen uitgeslagen bisschop te paard passeer. En ik moet de eerste landgenoot nog tegenkomen die vaderlandslievende kreetjes slaakt als hij een bronzen mevrouw in een dikke bontjas ontwaart. De emoties die onze voorouders bij de onthulling van een beeld wellicht nog voelden zijn bij ons allang verdampt. Je went aan standbeelden zoals je aan bomen en gebouwen went. In het gunstigste geval horen ze bij het straatbeeld – en dat is dat.

Eind juni, las ik, komt een commissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen met een advies ‘over hoe fricties rond beladen monumenten tegemoet te treden’. Dat rapport is op dit moment nog geheim maar de voorzitter, emeritus hoogleraar Maria Grever, wilde wel alvast verklappen dat ze aan een platform denkt dat gemeenten helpt ‘creatief om te gaan met een omstreden beeld’.

Creatief met rust laten kan ook, hoor.