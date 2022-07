Ik mis het gevoel dat we ergens naar op weg zijn

Sommige woorden zijn zo uitgekauwd. Of beter gezegd: doorgeslikt, half verteerd en uitgekotst. Wanneer iemand ze vervolgens opnieuw in de mond neemt, voel ik een plaatsvervangende huivering, een beetje zoals wanneer je naar de eetproef van Expeditie Robinson kijkt.

En toch zeggen twee van die woorden precies wat ik mis: visie en perspectief.

Sommigen bestrijden dat we zonder visie worden geregeerd. Ze vinden het naïef om dat te denken. Aan Mark Rutte wordt dan bijvoorbeeld deze constante toegeschreven: pamper grote bedrijven, zodat de economie als geheel groeit. Laat burgers zo veel mogelijk zelf uitzoeken en wie zich het hardst invecht, profiteert.

Misschien heeft hij grofweg wel zo’n wereldbeeld, waarop hij reflexmatig terugvalt. Maar ik denk dat visie meer is, namelijk proberen zo goed en zo kwaad als dat gaat vooruit te kijken. Om iets van een koers te houden en meer te zijn dan speelbal van gebeurtenissen. Hoe onvolwassen het gesprek hierover kan zijn, liet minister van economische Zaken Micky Adriaansens pas zien, toen ze in De Groene Amsterdammer zei: ‘Visie vinden wij bij de VVD nog altijd een spannend woord. Ik ben niet voor een planeconomie, zéker niet.’

Een planeconomie, echt? Je laat een beetje visie toe en je glijdt per ongeluk, hóp, het communisme in?

Vooruitkijken is vanzelfsprekend met onzekerheden omgeven en kan alleen in scenario’s. Maar toch. In hetzelfde blad las ik met jaloezie over Denemarken, dat al lang kampioen biologisch boeren is. Het zag aankomen wat onvermijdelijk was en handelde ernaar. In Nederland maken we intussen mee hoe de samenleving uiteen wordt gereten door een probleem dat ons al decennia in het gezicht staart. Was een vleugje visie hier niet handig geweest?

Pandemie: werd verwacht. Personeelstekort: verwacht. Overbelaste stroomnet: verwacht. De kwetsbaarheid wanneer je voor gas afhankelijk bent van Poetin: was duidelijk. Het gevaar van een uitgewoond leger: kon geen misverstand over bestaan. En het voelt potsierlijk om klimaat in dit rijtje te zetten, maar daar staat het dan.

Natuurlijk, er gebeurt veel onvoorspelbaars. De vorm die een pandemie precies aanneemt? Dat Rusland zo’n grote oorlog zou beginnen? Alleen zieners hadden het ons kunnen vertellen. Maar de situatie waar je nu in bent beland is dat je het achterstallige onderhoud nog moet plegen terwijl je óók onverwachte gevaren het hoofd probeert te bieden. Beleid als een spelletje Tetris: steeds sneller komen blokjes op je af die je een plek probeert te geven, maar je hebt geen idee wat je bouwt en een keer gaat het mis.

Wat het met ons doet, nu bijna alle nieuws crisismanagement betreft, wordt best weinig besproken. Terwijl ik denk dat het op z’n minst extra vermoeiend is. Ik heb altijd geloofd dat het voor je geestelijke weerbaarheid helpt om de ernst van omstandigheden onder ogen te zien in plaats van te vluchten in valse hoop. Maar ik merk dat ik daarbij iets anders mis: het gevoel dat we, min of meer samen, ergens naar op weg zijn. Alleen proberen om met zo min mogelijk kleerscheuren de ellende door te komen, motiveert maar beperkt. Van zeggen dat het relatief nog meevalt, krijg je geen energie.

Om ergens naartoe te willen, helpt het wel om ontevreden te zijn over waar je vandaan komt. Anders heb je alleen maar zin om terug te gaan. Helaas is de beweging die vooral wil herwinnen wat we hadden, sterk. Begrijpelijk, want een grote groep – 30+ kan zich de tijd herinneren dat er voor altijd verbetering in het verschiet leek te liggen, dat elke generatie het weer beter zou krijgen dan de vorige.

Crises waren zogenaamd tijdelijke hindernissen. Je zou er nog sterker uit komen ook. Nu zijn het er wat veel tegelijk en met te open eindes om daarvan overtuigd te zijn. Die belofte van onbegrensdheid kwijt raken, is een fors verlies.

Het lijkt me dan ook de kunst voor iedereen op een positie met enige invloed om duidelijk te maken dat het nooit meer precies wordt zoals het was én om, hoe moeilijk ook, tussen al het reageren door weer wat richting te bepalen.

Van de week zag ik ChristenUnie-voorman Gert Jan Segers sneren naar ‘de stuurlui aan de wal, die precies weten wat die stuurlui op zee allemaal fout doen’. Veel Nederlanders, politici in het bijzonder, zijn dol op deze uitdrukking. Terwijl het beeld totaal niet past op een land en zijn bestuur. Stónd ik maar lekker aan wal, denk ik vaak.

Het hele idee van een samenleving is dat je met z’n allen aan boord van het schip bent en er niet af kunt. Als de stuurlui van dienst dan op de ene zandbank na de andere varen, ja, dan wordt er allicht eens wat geroepen. En uiteindelijk komt er een moment waarop genoeg mensen het een beter idee vinden om het roer aan een ander over te geven. Het is dan fijn als die ander niet alleen belooft ons zo goed mogelijk door stormen te loodsen, maar ook iets kan vertellen over de bestemming die hij in zijn hoofd heeft.

Perspectief, kun je dat noemen. Getver. Hier moet ik een paar weken van bijkomen.