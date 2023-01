‘Ik mis al jaren consistent energiebeleid’

Zonnepanelen worden op het dak van een woning geïnstalleerd. Huizen worden verduurzaamd om minder afhankelijk te zijn van aardgas en om te besparen op energieverbruik. Beeld ANP

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) wil de salderingsregeling voor zonnepanelen op eigen woning afschaffen.

Het eerste argument is dat er geld stroomt van het armere deel van de bevolking naar de zonnepaneelbezitters. Wel: toen de regeling werd ingevoerd, heb ik zonnepanelen aangeschaft. Ik legde er maar een klein beetje geld bij. Goed voor het klimaat en dankzij saldering draaglijk voor mijn portemonnee. Inmiddels verdien ik inderdaad aan mijn nieuwe zonnepanelen. Daarmee wordt het verleden rechtgezet. Dat is niet onredelijk, maar dat geld kan wellicht beter worden besteed aan het verduurzamen van de sociale woningbouw.

Het tweede argument is dat het netwerk vol zit. Doordat de overheid met de mond beleed dat vergroening nodig was, maar niet heeft geïnvesteerd in het aanpassen van het netwerk of het ontwikkelen van opslagcapaciteit, loopt de boel nu vast. Ook twintig jaar geleden was al duidelijk dat energie opwekken met zonnepanelen forse nadelen heeft: dag en nacht of zomer en winter verschillen enorm in opbrengst. Een nadeel dat windturbines overigens veel minder hebben. Even vergeten het sommetje te maken voor het geval de energietransitie wel zou lukken. Als straf voor halfslachtige keuzen door gebrek aan overtuiging, dreigt nu een onstabiele stroomvoorziening.

Er moet grootschalig worden geïnvesteerd in een toekomstbestendig net met grootschalige opslag. De overheid kan dit regelen via het elektriciteitstarief of via subsidie en belasting.

De saldering zal ik niet missen. Een consistent beleid mis ik al twintig jaar.

Rinus Scheele, De Bilt

Kunst van het wachten

Er wordt hier veel geschreven over schermtijd voor ouders en hun kinderen. Maar het reikt veel verder. Mijn zoon van 15 jaar, zelf ook een grootgebruiker van de mobiele telefoon, keek eens om zich heen op het perron en zei: wat is dit voor een generatie?

Er is inderdaad niemand meer die de kunst van het wachten beheerst. Wachten moet worden ingevuld met de wereld die we uit onze achterzak vissen. Prachtig. Maar we missen de halve wereld, want we vergeten te ­observeren, te fantaseren, te mijmeren en creatief te denken.

Daarom: wees even onbereikbaar, kijk om je heen, naar boven en in elkaars ogen. Gebruik de oogfocus en niet die van je camera.

Andries Brandsma, docent beeldende vorming, Breda

Catch 22

Ik kreeg een bericht van mijn energiemaatschappij. Goed nieuws: het energieplafond is ingegaan. Maar uw maandelijkse voorschot gaat omhoog vanwege de verhoging van de btw. Voelt een beetje catch22 -achtig.

Theo Buiting, Baarlo

Zorgprofiteurs

Wat een wonderlijke manier van redeneren heeft minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid. Hij wil het ­eigen risico splitsen, want ‘wie in de toekomst na een eerste bezoek 150 euro moet betalen, zal zich twee keer bedenken voor een tweede bezoek, omdat dan weer een rekening van 150 euro kan volgen’.

‘Ja hoor, het is Blue Monday, het ­regent, ik verveel me, kom, laat ik ­gezellig mijn internist van zijn werk gaan houden’, schijnen patiënten volgens hem te denken.

Ik heb nog nooit op eigen houtje een specialist kunnen bezoeken, daarvoor moet ik eerst naar de huisarts die bekijkt of verwijzing noodzakelijk is. Eenmaal in behandeling in het ziekenhuis is het de specialist en niet de patiënt die bepaalt of er vervolgafspraken nodig zijn.

Als het in die schakels misgaat, moet Kuipers daar zijn ‘remgeld-effect’ maar vandaan halen in plaats van ­zieken als een soort zorgprofiteurs af te schilderen.

Heleen den Beer Poortugael, Soest

Kerstboomschaamte

In het artikel over kerstboomschaamte wordt gerefereerd aan een sketch van Van Kooten & De Bie, waarbij Frank van Putten (De Bie) en zijn moeder Carla (Van Kooten) hun tijd ver vooruit waren. Dat Van Kooten en De Bie op vele vlakken een vooruitziende blik hadden, blijkt maar weer toen ik onlangs de sketch ‘Paneldiscussie’ uit 1980 beluisterde.

In deze sketch wordt de volgende stelling behandeld: ‘Wanneer de polarisatie der standpunten in het gangbare denken en het vaak al te weinig door enige kennis van zaken gehinderde impulsieve doen, zich blijven ontwikkelen in het huidige door de media veroorzaakte tempo, zal het karakter van een volgende generatie Nederlanders als meest in het oog springende wezenskenmerk een ­permanente staat van agressieve ­ontevredenheid met al het denkbare vertonen.’ Griezelig geniaal toch?

Frank van der Laan, Haarlem

Melkmeisje

Mag de foto die Linelle Deunk heeft gemaakt van Marion Bloem en haar kleindochter Yuki a.u.b. in het Rijksmuseum naast Vermeers Melkmeisje hangen?

Coen de Jonge, Peize