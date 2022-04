Ik menstrueer niet meer in het geheim. Ik vertik het

Lang heeft actrice Joy Delima zich geschaamd voor haar menstruatie, maar daar is ze sinds kort helemaal klaar mee.

Toen ik jong was vertelde ik het nooit aan jongens als ik ongesteld was. ‘Gaat het wel, Joy?’, vroegen ze soms als mijn gezicht even vertrok van een kramp. ‘Ja hoor, gewoon buikpijn’, zei ik dan. Maar het bleef niet alleen bij de jongens. Ongesteld zijn was in mijn tijd op de middelbare school iets om je ten opzichte van iedereen voor te schamen. Hoe vaak ik wel niet op het meisjestoilet zat en in het hokje naast mij heel voorzichtig een maandverband opengemaakt hoorde worden. En hoe vaak was ik zélf niet het meisje geweest dat stiekem en stilletjes plakstrip voor plakstrip een maandverband verwisselde. Terwijl er dus alleen maar meisjes in dat toilet waren hè. Meisjes, die zelf ook menstrueerden. Maar toch was het zo. Alleen je beste vriendinnen nam je soms in vertrouwen, je hechtste groepje. Daarmee deelde je dan hoeveel buikpijn je had, je gaf elkaar heel stiekem en onopvallend maandverband en later toen we ouder werden tampons én tips om onder gym uit te komen. Want hey, een trefbal in je vulva krijgen als je ongesteld bent is niet per se iets wat de kramp verlicht.

Ja, ongesteld zijn is een vrij groot taboe. Jongens maakten kotsgeluiden als we het er bij biologie over hadden en zelfs de meisjes hadden de natuurlijke werking van hun lijf niet volledig omarmd. Wat ook logisch is, want op dat punt in je leven zorgde het enkel voor een ongemakkelijk praatje met je moeder over dat je nu een vrouw was en zwanger kon worden en om de zoveel uur je maandverband moest vervangen.

Ik was zelf 13 toen ik ongesteld werd. Ik had die middag meeloopmiddag op een middelbare school en toen ik vlak voordat we vertrokken nog even gauw ging plassen, zag ik ineens een bruine vlek in mijn onderbroek. ‘Wat de fak?’, fluisterde ik zacht. Een rode vlek had ik toen wel begrepen, maar bruin? Even voor uw informatie: menstruatiebloed is helderrood op de dagen dat je het meest vloeit. Maar net voor en net na de heftigste dagen kan het bruin kleuren. Dat kan komen door de blootstelling aan lucht of doordat het zich mengt met je afscheiding. Maar dat wist 13-jarige Joy niet. Nee, die dacht oprecht dat er een fakking remspoor uit haar vagina was gekomen.

Afijn, menstrueren was echt iets waar ik me voor schaamde, samen met mijn vriendinnetjes. Jongens mochten het gewoon niet weten. Maar een paar jaar geleden merkte ik op dat ik nooit was opgehouden met me te schamen voor jongens, voor mannen. Als ik pijn had, zei ik dat ik moe was of last van mijn buik had. Belachelijk toch? Ja, dat vond ik dus ook ineens. En dus besloot ik daar per direct mee te stoppen.

Ik ging in full feminist mode, zette me schrap voor alle bekrompen piemelreacties die ik zou krijgen en gooide mezelf in het diepe. ‘Joy, gaat het?’ ‘Nee, ik heb echt buikpijn, ik ben ONGESTELD.’ ‘Ah, shit, daar heeft mijn vriendin ook altijd zo’n last van. Kan ik wat voor je halen?’

Ja. Echt. Die jongetjes van toen hebben ondertussen natuurlijk, net als ik, aardig wat ervaring met menstruerende mensen. Had ik me daar al die jaren zo druk om gemaakt?

Tijdens een vergadering opstaan en om een tampon vragen bleek iets minder vanzelfsprekend, maar toch gaf het me een krachtig gevoel.

Ik menstrueer niet meer in het geheim. Ik vertik het. Het is niet dat ik nu overal binnenkom, mezelf voorstel en erachteraan zeg op welke dag van mijn cyclus ik zit. Maar als ik tijdens een repetitie of draaidag naar de wc moet en ik krijg als reactie: ‘Kun je wachten tot na deze scène?’ Dan zeg ik: ‘Nee, ik ben ongesteld.’ En dat is voor die Joy van toen een hele overwinning.

