Ik mag hopen dat de minister van Justitie een indringend functioneringsgesprek voert met de topman van het Openbaar Ministerie

Advocaten Peter Schouten en Onno de Jong (l) met beveiliging op de persconferentie waar zij reageerden op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Beeld (c) raymond rutting / de Volkskrant

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft een vernietigend rapport uitgebracht waarin beschreven wordt hoeveel er is misgegaan qua informatie en risicoinschattingen bij het bewaken en beveiligen van de vermoorde broer van de kroongetuige in het Marengo-proces, bij de vermoorde advocaat Derk Wiersum en bij de vermoorde Peter R. de Vries. Gerrit van der Burg, voorzitter van het college van procureurs-generaal (de hoogste baas van het Openbaar Ministerie), ontkent eerst dat hij eindverantwoordelijk is voor de veiligheid van de slachtoffers. Later zegt hij ‘maar wat er ook is gebeurd, ik voel me daar natuurlijk als eindverantwoordelijke van deze organisatie wel verantwoordelijk voor’.

Hoe gek wil je het hebben. Mijn aanbeveling (die niet in het rapport staat) is dat hij op basis van dit rapport ten minste publiekelijk zou moeten verklaren dat met de betrokken zaaksofficieren functionerings-/beoordelingsgesprekken zijn gevoerd en, indien dit nog niet gedaan is, die nu zeker na de uitkomst van dit rapport wel degelijk gevoerd gaan worden.

Vervolgens mag ik hopen dat de minister van Justitie op basis van dit rapport een indringend functionerings-/ beoordelingsgesprek gaat voeren met deze topman van het Openbaar Ministerie. Als hij als eindverantwoordelijke zijn verantwoordelijkheid niet neemt (hij kan ontslag nemen als een van lessen die hij heeft getrokken) dan moet de minister van Justitie hem daarbij maar spoedig en transparant helpen. Dat zou getuigen van een laatste stevig optreden van deze minister, en kan ze vervolgens zelf haar ontslagbrief aan de Koning sturen en aftreden. Zo nodig moet de Tweede Kamer haar daarbij helpen met een motie van wantrouwen.

Jelis van Leeuwen, Zutphen

Zelf oplossen

De rijksdiensten Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat laten een verschil van mening, hoe een waterstaatkundig probleem in het Zwarte Water met inachtneming van natuurwaarden kan worden opgelost, afhangen van een rechtelijke beslissing. Staatsbosbeheer stapt naar de rechter.

Kennelijk heeft Staatsbosbeheer er geen vertrouwen in dat de door haar te behartigen belangen bij het eigen ministerie dan wel de Rijksoverheid nog in veilige handen zijn. Heel bijzonder dat rijksdiensten de rechter laten beslissen. Wat een blamage dat de Rijksoverheid zelf de problemen niet meer kan of wil oplossen. De rechter zal het druk krijgen.

Rob Nas, Amsterdam

Stropdas

In de grafiek bij het artikel over wie er aan tafel mag meepraten over de stikstofmaatregelen staan de mensen verbeeld als een bolletje met een stropdas en jasje aan. Onmiskenbaar mannen.

Kunnen we, in de week van Wereldvrouwendag, overgaan tot een bolletje zonder stropdas zodat het een mens (m/v/x) kan zijn in plaats van sowieso een man? Alvast bedankt.

Anna Drijver, Amsterdam

Verbod

Een vlammend betoog van Sander Schimmelpenninck voor een verbod op brom- en snorfietsen. Vervang in zijn column de brom- en snorfiets door de auto en vrachtauto. Dan pas zetten we de juiste stappen om de steden veilig en schoon te maken.

Arno Bakker, Amsterdam

PPP

Briljante spotprent van Bas van der Schot over de BoerBurgerBeweging.

Ik heb nog één suggestie ter verbetering: ‘BBB’ op Caroline haar tas te vervangen door ‘PPP’, waar PPP staat voor Pied Piper of Politics. Als de ­rattenvanger van Hamelen probeert Caroline van der Plas door het stikstofprobleem te ontkennen, de boeren te lokken en er zo een electoraal slaatje uit te slaan.

Leon Gielen, Echgel

WOZ

Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) wil de rol inperken van bureautjes die voor burgers bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van hun woning. ‘Gemiddeld verdient zo’n bedrijf ongeveer 600 euro per gewonnen zaak’, zegt Van Rij. ‘Bij doorprocederen ligt dit bedrag nog hoger.’

Bezwaar maken zou onzinnig zijn, omdat een verlaging van de WOZ slechts een paar tientjes ozb-belasting zou schelen. De staatssecretaris heeft het niet scherp.

Een gegrond bezwaarschrift levert namelijk slechts 296 euro inclusief btw op. Dat kennelijk de gemeente het tegen beter weten in op hoorzittingen en doorprocederen bij de rechter laten aankomen, kan het adviesbureau toch moeilijk aangerekend worden?

En bewijst overigens dat de burger beter niet zelf bezwaar maakt. Dat bezwaar wordt namelijk gewoon ongegrond verklaard. De WOZ-waarde is tenslotte van invloed op je inkomstenbelasting en allerlei andere belastingen zoals watersyteemheffing, erfbelasting en rioolheffing. Mensen in dure huizen moeten kennelijk vaker naar de wc.

Koos van Driel, Heemskerk