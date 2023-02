Toen ik dit kasteel plus slotgracht kocht, woonde er een smurf in, namelijk de pompsmurf. Het was een hardblauw kereltje met een witte, overhellende muts die bij de overdracht meteen de lege (onthoud dit) bijkeuken inschoot. ‘Kom maar even mee’, zei hij met een bizar, geknepen stemmetje, maar dat hebben al die smurfen. Achter een deur bevond zich een druipende brandgang, en in de blubber zat een waterig, vierkant gat waarin een huisdier paste, kruis erop, klaar, maar nee, zei de smurf, het was het ‘pompgat’.

(Achteraf het moment om hem erin te duwen en te verzuipen. Gratis wonen, op de piek verkopen. Zelf Bernhard jr. worden.)

In het gat, legde de ondersoort uit, hing een state-of-the-art Kärchner SP3 ‘dirtmaster’ dompelpomp, knipoogje, en die was ‘geschakeld’ met een timer die het kruipgat iedere dag een kwartier liet ‘leegbrullen’ – dit allemaal op dat heliumtoontje. Erna naaide hij mij. Die branddeur ging namelijk op slot, en ik kreeg geen sleutel. Vermoedelijk expres niet. Wel zei hij: ‘De timer heeft kuren. Even in de gaten houden. Belangrijk.’

Hoewel de smurf wethouder was voor het CDA, geloofde ik hem. Luister, ik liet me door een smurf met CDA-scooter wijsmaken dat je iedere dag je grondwater moet wegpompen. Sterker, ik heb uren bij die deur gestaan, of ik de dirtmaster hoorde aanslaan.

Nee, hoorde ik niet. Een lijdensweg nam zijn aanvang. Helaas voerde vanaf de borstwering een glibberige houten trap naar het pompgat, waar ik dus feitelijk van een smurf dagelijks op en af moest. Gelukkig is die trap inmiddels weggerot. Het slechte nieuws is dat Ron, onze hoefsmid, op aandringen van de kasteelvrouwe de deur heeft geforceerd, waardoor ik helaas weer kan pompen, fijn hè, is fijn toch? Iedere dag? Kwartiertje pompen?

Exit kasteelvrouwe.

Nee, gelul, van de kasteelvrouwe kan de pomp gestolen worden. Heeft er nog nooit één woord aan vuilgemaakt. Ik heb het pomprijk voor me alleen. Tien jaar ben ik nu dijkgraaf/waterprins, en van iedere dag een kwartier brullen, via wekelijks een uur brullen, naar maandelijks een halve ochtend brullen, brullen we inmiddels jaarlijks nooit meer. Ik ben er gewoon helemaal mee gestopt, heel wonderlijk.

‘Ja, waarom eigenlijk?’ (Repelsteeltje wordt wakker.)

Nou ja, ten eerste kan ik onmogelijk nog bij de deur komen, de ooit lege bijkeuken is tegenwoordig tot aan ooghoogte afgeladen met lege dozen en doosjes, een soort kartonnen knekelberg. Zodra er hier wat klassiekertjes arriveren, unbox ik ze, en sodemieter erna de doos lachend de bijkeuken in.

Voorts ben ik, ten tweede dus, tijdens de corona een keer gaan kijken, poolshoogte nemen, hands-on watermanagement, en wat zie ik gebeuren, vanaf de pompgatrand glijdt een vuistgroot, zwart, veel-potig beest heel traag, zeg maar soepel, het moddergat in. Een levende fopspin, bulderde ik, een rat, brulde mijn vriendin Jet terug, een ronde, achtpotige, gitzwarte rat, gaf ik toe.

Erna was ik wel even uitgepompt. ‘Geef mijn pijp maar aan Maarten’, zeggen we hier. (En als er iemand doodgaat, Lisa Marie Presley bijvoorbeeld, heel erg vinden we het, zeker voor Elvis: ‘Zij heeft haar portie aan fikkie gegeven.’)

Maar goed, klimaatverandering, vorig jaar de Limburgers, nu weer de Zeeuwen. Ik ben toch maar weer de bijkeuken door geklommen, vocht blijft de vijand der bibliofilie, en trok de ‘dirtmaster’ aan zijn staart. ‘Vriendje?’ zei ik in het gat. Hij gaf me een stroomstoot. Ja, nu is het voorgoed uit, natuurlijk.