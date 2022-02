Ik liep over de markt en zag daar een bak met een bordje erbij: ‘Parodontax, OUDE SMAAK’

Veel is onzeker, daarom was het fijn geweest als de smaak van Parodontax gelijk was gebleven. Vroeger smaakte Parodontax zout en onbegrijpelijk, waardoor je er alleen door pure wilskracht aan kon wennen. Toen werd de smaak aangepast aan de zogenaamde wensen van de consument. Ik schreef hier eerder over en had me nadien neergelegd bij de verwording van alles.

Nu liep ik over de markt en zag daar een bak met een bordje erbij: ‘Parodontax, OUDE SMAAK’. Drie tubes voor een tientje, houdbaar tot mei 2023.

De marktkoopman zei: ‘Ik heb er tweehonderdduizend van opgekocht, die liggen in de opslag.’ Ik probeerde me die opslag voor te stellen, vol tubes die in 2023 tegelijkertijd zouden verkruimelen.

Vooralsnog was er gelukkig heel veel vraag naar de tubes. ‘Binnenkort maak ik ze zes euro per stuk!’, vertelde de marktkoopman vrolijk. Vreemde informatie om te delen met een klant, maar ik begreep dat het code was voor: ‘Nú kopen!’