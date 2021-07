Ik kreeg GBS, maar liet me daarna toch inenten met coronavaccin

Brief van de dag: waarom het belangrijk is om bijwerkingen goed uit te leggen

Productie van het Pfizer-vaccin in Duitsland. Beeld AP

De Volkskrant schrijft over de relatie tussen vaccinatie en het syndroom van Guillain-Barré (Ten eerste, 14/7). GBS is een auto-immuunreactie: antistoffen die je lichaam zelf heeft gemaakt tasten de perifere zenuwen aan. Dat kan in principe door allerlei virusinfecties gebeuren. Door een darminfectie bijvoorbeeld, iets dat mij overkwam.

Je krijgt dus geen GBS van de vaccinatie zélf, de antistoffen die je na vaccinatie aanmaakt tegen corona vormen de trigger voor GBS. Dat kan ook gebeuren bij een ‘gewone’ besmetting. Goede informatie is belangrijk, anders wordt zoiets al gauw koren op de molen van mensen met vaccinatieangst en wappies met complottheorieën.

Ik ben nog steeds bezig te genezen van de gevolgen van GBS. Toch heb ik me laten inenten. Voor mezelf, mijn omgeving, kinderen en kleinkinderen. Het risico te sterven aan corona is vele malen groter dan het risico te sterven aan de gevolgen van GBS.

Peter Zondervan, Leiderdorp

Boerende koeien

‘Het is niet het vee zelf dat vervuilt’, stelt biologisch melkveehouder Peter Oosterhof (O&D, 13/7). Hij gaat voorbij aan het methaangas dat runderen uitstoten door het laten van winden en boeren. Methaan warmt de aarde vijftig keer sneller op dan CO2. Dat maakt de consumptie van zuivel problematisch.

Erik van der Doel, Leiden

Haagse domheid

Natuurlijk: de massa is dom, liegt, bedriegt en is niet in staat om zelfstandig na te denken (Brief van de dag, 14/7). Dat is algemeen bekend en ook al eeuwenlang het geval. Dat Den Haag dit kennelijk niet heeft meegekregen, maakt de overheid wel terdege tot hoofdschuldige in het versoepelingsdrama.

Gerda Rozendal, Brummen

Hoezo moraalridders?

Wat een minachting voor gewoon elementair fatsoen toont Erdal Balci door de afwijzing van het tonen van gedetailleerde foto’s van de neergeschoten Peter R. de Vries toe te schrijven aan moraalridders (O&D, 13/7). De Vries doet zijn werk in de publieke sfeer, maar dat wil niet zeggen dat hij geen recht meer heeft op een privésfeer. Het maken en verspreiden van foto’s van iemand in zo’n situatie lijkt me een volstrekt overbodige inbreuk op iemands privacy. En een blijk van totale desinteresse voor de gevoelens van de naasten. Misschien mag het onderwerp van het ‘kunstwerk’ dat Balci zo waardeert, daar zelf ook nog iets van vinden? Het gaat hier niet om een ding, maar om een mens.

Jeb Beelen, Amsterdam

Menselijke maat

Zeventien maanden vragen Maher en Mart naar de ‘menselijke maat’ van een opgelegde straf voor overtredingen die niet begaan zijn (Verslaggeverscolumn Toine Heijmans, 13/7). Het is tenenkrommend om te lezen hoe arrogant de benaderde organisaties omgaan met de protesten (zoals het CBR: ‘Er is wel wat meer voor nodig om een brief door Alexander Pechtold gelezen te krijgen’). Verhaal halen zou slechts mogelijk zijn via een duur en tijdrovend hoger beroep bij de Raad van State. En daarin was het vertrouwen om te rekenen op de ‘menselijke maat’ ook echt niet meer aanwezig na de toeslagenaffaire. Je gunt al die betrokken ambtenaren dezelfde (onterechte) straf als die aan Maher werd opgelegd: naar de huftercursus met die lui!

Sven de Vries, Bennekom

Bijbel en slavernij

Nee, het spreekt niet voor zich ‘dat de meeste christenen slavernij vandaag de dag verachten’, zoals Kaj Brens stelt (O&D, 14/7). Met een opeenstapeling van citaten uit de Bijbel onderstreept Brens dat slavernij sinds mensenheugenis als vanzelfsprekend werd geaccepteerd en werd gerechtvaardigd door dit heilige geschrift.

Het is dan ook vooral verbazingwekkend dat die vanzelfsprekendheid is verdwenen. Dit moet onder meer worden toegeschreven aan veranderingen in het denken in protestantse kringen, te beginnen in het Verenigd Koninkrijk.

Het moet verbazen dat dit geschiedde met diezelfde Bijbel in de hand, terwijl – bijvoorbeeld – in islamitische kringen de Koran niet alleen slavernij ruimhartig accepteert en vergoelijkt, maar ook niet als voedingsbodem diende om de slavenhandel en de slavernij af te schaffen. Dat geschiedde onder druk van westerse landen.

Aart G. Broek, Leiderdorp

Dierenleed

Het was goed dat jullie het artikel over de proefdieren (Zaterdag, 10/7) hebben gepubliceerd. Het was onmogelijk het onbewogen te lezen, niet in de laatste plaats door de foto’s die erbij stonden, maar het gaat ons allemaal aan. Nu is het tijd om het grootste taboe in onze maatschappij op een vergelijkbare manier te behandelen: het beschrijven van het leven van het dier dat eindigt in het slachthuis. Durft de Volkskrant dat aan?

Liesbeth van der Pol, Zierikzee

Humor heeft baat bij verheffing, niet betutteling

Dick Zijp (O&D, 14/7) heeft doorgeleerd in humor en meent dus de bedenkingen van Ilse Warringa (Magazine, 10/7) te kunnen bagatelliseren en wegzetten als ‘morele paniek’. Warringa maakt zich in mijn ogen terecht zorgen over de wokecultuur, voorvechters van inclusiviteit en diversiteit die alle meningen langs een totalitaire meetlat leggen en mensen om het minste of geringste ‘cancelen’.

Ik maak me bijvoorbeeld ernstig zorgen over wat ik nog kan zeggen in mijn colleges Nederlands. Waarom is het tot-slaaf-gemaakte en niet meer slaaf? Alsof degene die het woord ‘slaaf’ gebruikt niet weet dat deze mensen niet vrijwillig kozen voor hun vreselijke lot? Spreken we binnenkort ook over tot-verslaafde-gemaakte, over tot-dakloze-gemaakte? Dat wil ik allemaal kunnen zeggen, om maar wat te noemen. En ik wil kunnen lachen om grappen, ook als ze over mij gaan.

‘Humor vereist een behoorlijk cultureel kapitaal’, stelt Zijp. Wat is daar mis mee? Als de grappenmaker zich van tevoren moet verdiepen in iedereen die dit culturele kapitaal ontbeert, komt alleen Pinkeltje door de ballotage. Wees niet zo gauw beledigd en ja, blijf met elkaar in gesprek. Verheffing is verre te verkiezen boven betutteling en canceling.

Jos Josso, Baarn