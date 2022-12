Ik koos niet voor zzp-bestaan uit luiheid of gebrek aan ambitie. Het was een overlevingsstrategie

Twee gemiste oproepen van de kinderopvang. Ik kijk op de klok. Precies zoals ik had verwacht. Het is 13 uur, de paracetamol is uitgewerkt. Mijn middagspreekuur staat bomvol. Shit. Ik bel mijn man, in opleiding tot medisch specialist. De OK-assistente neemt op. Of het spoed is? ‘Ja’, antwoord ik. ‘Dan zet ik je op de speaker.’

Ik hoor piepjes en realiseer mij dat een voltallige operatiekamer meeluistert. ‘Wat is er Dank?’ , hoor ik mijn man in de verte vragen. Geïrriteerd vraag ik mij af of de kinderopvang mijn man überhaupt heeft geprobeerd te bereiken. ‘De crèche heeft gebeld. We moeten J. ophalen.’ Ik pauzeer even en vraag dan ‘Kun jij gaan?’‘Dat dacht ik niet!’, roept iemand. Gelach klinkt. ‘Dat is de patiënt, ruggeprik’, legt mijn man uit. ‘Oké, ik verzin wel wat’, antwoord ik snel, en ik verbreek de verbinding.

1-jarige vaatdoekje

Ik wring mijzelf en een tweetal collega’s in een paar bochten en stap in de auto. Op de kinderopvang krijg ik mijn 1-jarige vaatdoekje in de armen gedrukt. ‘Was hij vannacht nog niet ziek?’, vraagt de leidster. ‘Nou wel snotterig, maar niet echt ziek.’ Ik durf de leidster niet aan te kijken, want ik lieg. Keihard. De waarheid is dat ik hem die ochtend een maximale dosis paracetamol heb gegeven en met pijn in mijn baarmoeder om 7.15 uur heb gedropt, hopend dat ze niet zouden bellen.

Ruim drie jaar lang deden we het thuis zo. Er kwam nog een dochter bij. Ondertussen liepen zowel mijn man als ik op ons tandvlees, en voelde het alsof we thuis een bedrijf hadden in plaats van een gezin. Zondag werd de planning doorgenomen. Een kaartenhuis van ik-breng-jij-haalt, onregelmatige diensten, vergaderingen, oma’s en opa’s, kinderopvang en een batterij oppassers.

Daarna kookte we drie maaltijden voor de eerste en drukste dagen van de week waarin één van ons zich in de file naar de kinderopvang haastte om de kinderen op te halen, te eten te geven en in bed te gooien. Te moe om nog een boekje voor te lezen.

De oudste werd ingeloot op de buurtbasisschool. Ons kaartenhuis groeide en werd nog wankeler. Voorschoolse opvang had onze school niet en voor de naschoolse opvang bestond een eindeloze wachtlijst. We zochten en vonden een ochtendoppas, maar die kwam vaak te laat en hield er na een paar weken weer mee op.

Eindbaas

‘Ik wil dit niet meer’, zei ik op een dag tegen mijn man. Deze kwetsbaarheid, deze afhankelijkheid. Ik wil niet meer haasten, stressen, sjezen en snauwen. Het was een maand voordat hij zou beginnen met zijn laatste opleidingsjaar in een ziekenhuis op ruim één uur rijden. Hij ging parttime werken, maar zou alsnog vier dagen in de week vertrekken voordat de kinderen wakker waren, en thuiskomen als ze al sliepen. Ik werd thuis de eindbaas. We kwamen tot de conclusie dat er maar één echte knop was waar we aan konden draaien: ik werd zzp’er.

Hoewel ik me als geen ander bewust ben van de waarde van vaste medewerkers in de gezondheidszorg, bracht de autonomie en de flexibiliteit van het zzp-bestaan rust en regelmaat thuis. Ik plande mijn werk om het dienstrooster van mijn man en werkte gemiddeld twee dagen overdag en twee diensten in de avond-/weekenduren. Het was een verademing voor ons alle vier, maar het resulteerde bij mij ook in ambivalente gevoelens. Als ik na het naar school brengen van mijn zoontje met mijn dochter koffie ging drinken bij het gezelligste koffietentje van Utrecht, dacht ik beschaamd: er is een schreeuwend tekort aan huisartsen en ik zit hier een cappuccino te drinken.

Barbamama

Voor mijn podcast Over de grens, waarin ik Nederlandse artsen interview die wonen en werken in het buitenland, sprak ik met een psychiater in Noorwegen. Zij legt uit waarom het werken in Noorwegen minder zwaar is dan het (parttime) werken in Nederland: ‘Elke dag is hier hetzelfde en iedereen werkt fulltime. Dat ritme klinkt saai, maar is een zegen met kleine kinderen. De werkdag duurt tot 15.30 uur en de opvang (gewoon op school inclusief een warme lunch) sluit om 16.30 uur.’

Als zorgverlener in Nederland koos ik niet voor het zzp-schap uit gemak, luiheid of gebrek aan ambitie. Het was een overlevingsstrategie. De enige manier om niet het gevoel te hebben als een heuse barbamama met een bijna-barba-burnout op hetzelfde moment voor mijn kinderen én mijn patiënten te moeten zorgen.

Danka Stuijver werkt als huisarts. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Rinske van de Goor.