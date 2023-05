‘Ik kon de bloempotten gewoon gebruiken, zonder slakken eruit te hoeven halen’

Voortuin in Maasbommel. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Echte oorzaak

Joke Beekman schrijft dat in haar bloemrijke tuin nauwelijks insecten zijn (Geachte redactie, 15/5). Zondag fietsten wij door aangelegde nieuwe natuur die overal prachtig in bloei stond. Wij kwamen er al gauw achter dat ook daar nauwelijks insecten te zien zijn. We kunnen allerlei maatregelen nemen om de natuur te herstellen. Helaas levert dat niet de biodiversiteit op die je zou verwachten. Alleen niet-kritische soorten zoals gans en ree varen er wel bij. De echte oorzaak moet worden aangepakt, en die ligt vooral in de natuurvijandige landbouw. Anders blijft het dweilen met de kraan open. Dat zou ik soms wel willen uitschreeuwen, omdat het zo belangrijk is voor een gezonde wereld.

Gert van der Hart, natuuronderzoeker, Breda

Gezoem en gefluit

Beste Joke Beekman, ik ben zo’n boerin met een stal vol koeien, die volgens vele burgers alles fout doet wat betreft natuur en milieu in Nederland. Maar waar het in jouw stadstuin oorverdovend stil blijft is het hier een gezoem en gefluit van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat! Honderden vogels: mussen, spreeuwen, zwaluwen, eksters, duiven, mezen, het nestelt en vliegt hier allemaal rond. Insecten in alle soorten en maten, torren, spinnen, paden en egels (en nog vele soorten meer). Dus waar gaat het mis? Het is te makkelijk om altijd naar de ‘gif spuitende en mest rijdende boer’ te wijzen.

Cécile Ketelaars-Smeijers, Dronten

Geen slak

Ik heb een vergelijkbare ervaring als Joke Beekman, ik woon in Amsterdam-West. Afgelopen zaterdag ging ik de paadjes in mijn tuin weer begaanbaar maken door daar maagdenpalm uit de grond trekken: ik kwam niet één slak tegen. Ik vond het zo vreemd, het hield me uit de slaap. In de bloempotten die achterin de tuin liggen en die ik wilde gebruiken zaten nu ook geen slakken, ik kon de potten gebruiken zonder eerst slakken eruit te hoeven schudden. Ik hoef ook niet meer voorzichtig in de tuin te lopen om niet op diertjes te trappen.

Tineke de Jong, Amsterdam

Begrenzing

Beste boer, het is natuurlijk jullie eigen land dat jullie kapot sproeien, maar ik moet het eerste landbouwgif nog tegenkomen dat zich keurig houdt aan de begrenzing van paaltjes en wat prikkeldraad. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater.

M. Willemse, Vierakker

Tegels wippen

‘Heel Nederland is aan het tegelwippen', schrijft Erik den Boer in zijn brief (Geachte redactie, 13/5) naar aanleiding van een advertentie voor een onkruidverwijderaar in de Volkskrant. Was het maar waar! Als er een huis met een tuin wordt verkocht, houd ik mijn hart vast. Binnen de kortste keren komt er een wagen voorrijden met de misleidende tekst ‘hovenier’. Er zou ‘stratenmaker’ moeten staan. De tuin wordt vervangen door een steenplateau, met soms hier en daar een plantenbak.

Ter illustratie: in het rijtje waar ik woon, hebben wij als enigen een tuin. In de andere tuinen is het enige groen dat je aantreft, de dappere planten die zich tussen de tegels weten door te wurmen.

Martin Pruimers, Spijkenisse