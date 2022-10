Ik kijk naar Netflix, maar lees uiteindelijk liever een goed boek

Mijn avonden spelen zich de laatste weken afwisselend af in de in nevel gehulde bossen in de Vogezen en in een kleine stad in Georgië, met uitspattingen naar Tbilisi, Moskou en Sint-Petersburg. Ik ben begonnen aan het tweede seizoen van de Franse Netflix-serie Black Spot van Mathieu Missoffe, en ben op pagina 300 en nog wat van Het Achtste Leven (Voor Brilka) van Nino Haratischwili. De eerste is een crime thriller met onheilspellende geheimzinnigheden en ijzersterk camerawerk en de tweede, nou ja, eigenlijk ook, alleen dan oneindig veel beter.

Ik merk, zoals vele serie kijkende romanliefhebbers met mij, dat ik liever romans lees, in de zin dat ik dat zinvollere tijdsbesteding vind, maar toch liever een of twee afleveringen kijk, in de zin dat dat hetgeen is waar ik ’s avonds lui op de bank toch vaak aan toegeef. De woordkeuze ‘aan toe geven’ is daarbij niet toevallig, alsof het scherm mij ’s avonds zachtjes verleidelijke dingen toefluistert en ik me daaraan overgeef, alsof ik zelf niet het liefst tegen mijn vriend aankruip met de poes op schoot en een jaloers toekijkende hond. En een onderbuik die zegt: beter lees je dat familie-epos.

Conceptueel losrukken

Ik vond ooit dat er geen hard onderscheid te maken valt tussen de waarde van films of series enerzijds en romans of korte verhalen anderzijds. Dat vind ik nog altijd, alleen ben ik tegenwoordig wat minder onder de indruk van harde onderscheidingen. Een gemiddeld filosoof wordt daar doorgaans erg gelukkig van: het conceptueel voor eens en altijd losrukken van twee dingen, of de conclusie trekken dat dat niet mogelijk is.

We kunnen bijvoorbeeld op zoek naar criteria om te concluderen dat het lezen uit Het Achtste Leven (Voor Brilka) echt beter is dan kijken naar Black Spot, maar die criteria zijn er niet. Het idee dat series amusement zijn wat voor literatuur niet zou gelden, houdt geen stand, noch het populaire idee dat literatuur ons vermogen tot empathie en kennis van de wereld vergroot, en films of series niet. Voor elk voorgesteld criterium is er wel een film of serie te bedenken die het tegendeel bewijst. Kortom, of je Netflix aan zet of Haratischwili oppakt is om het even. Die onderbuik moet maar wijken voor het rigoureuze denken. Bam!

X versus Y

Bam? Mwah. Het wel of niet vinden van ‘heilige graal’-achtige criteria is niet altijd de beste manier om dingen uit elkaar te halen. Waarom zou X enkel beter kunnen zijn dan Y wanneer dat in alle gevallen van X en Y zo is? Onzin. Romans en verhalen lezen is ‘betere’ tijdsbesteding dan het kijken naar films of Netflix-series. Mijn onderbuik heeft gelijk, alleen niet op een triomfantelijke, debatclubachtige manier – het is zo, het geldt voor alle gevallen, en het zal altijd zo zijn – maar op een schuchtere, ietwat rommelige manier.

Een boek, een geschreven verhaal, biedt een wereld waarin je niet zomaar wordt ondergedompeld, maar waarin je je een eigen weg in moet banen (goed, niet altijd). Je moet ervoor werken om je die wereld eigen te maken om vriendschappen te sluiten met personages of met ze te breken, en die mentaal-creatieve aandacht die het geschreven verhaal van een lezer vraagt is waardevol op zich (meestal dan toch). Het uitlezen van een boek kan om die reden voor een minirouwproces zorgen: je neemt afscheid van dierbare personen met wie je relaties hebt onderhouden, op wie je boos of trots bent geweest.

En ja, dat geldt ook wel eens voor films en series, en ja, soms zijn die (veel) beter dan een roman, soms zetten ze je meer aan het denken, bouw je diepere relaties op, laten films en series je dingen voelen die je niet eerder voelde waar een hele stapel hoge literatuur daar niet in slaagt. Maar ook als het bekende Netflix-geluid – da-doem – de onvrijwillige start aankondigt van de volgende aflevering en de hond op de bank springt, bevind ik me stiekem liever op Haratischwili’s puinhopen van de Sovjet-Unie.

Fleur Jongepier is filosoof. Dit was haar laatste bijdrage op deze plek.