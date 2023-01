Mijn fiets was weg. Nu goed nadenken, zei ik tegen mezelf. De vorige keer dat hij ‘weg’ was, had ik hem gewoon voor de drogist laten staan. En de keer dáárvoor had mijn zoon hem ongevraagd geleend. Stond ik daar voor niks dat requiem te snotteren, op de stoep voor mijn huis. ‘Confutatis maledictis/ Flammis acribus addictis/Voca me cum benedictis.’ (Goed onthouden, God, voor als het zover is!)

Maar nu was hij écht weg. Mijn lieve oude kutfiets, mijn Jolly Jumper, na 12 heerlijke jaren. Ach, zoals zijn zadel onder mijn kont paste als wij samen de stad doorkruisten, zijn verlepte oranje fietstassen vol met de gezelligste boodschapjes!

Met een brok in mijn keel liep ik speurend door de buurt. Bij een vermiste kat kun je tenminste nog zijn naam roepen, maar mijn fiets heette gewoon ‘fiets’, net als andere fietsen (Ik ken een vrouw die haar fiets ‘Truus’ noemt. Ik mijd die vrouw als de pest.) Bovendien was zijn bel al heel lang kapot, dus hij kon me ook niet antwoorden.

‘Mijn fiets is gejat’, treurde ik even later bij de fietsenmaker. Hij knikte, niet zichtbaar ontdaan. ‘Het is mijn eigen schuld’, vervolgde ik. ‘Ik heb ‘m nooit op slot gezet. Ja, wel op het klikslotje, maar nooit op de ketting. Het is 12 jaar goed gegaan. Maar nu...’ Hij knikte nogmaals, en wees op een rijtje fietsen achter in zijn nering.

‘Zit daar wat voor je bij?’ vroeg hij. Met bibberende lip bekeek ik de wildvreemde, wezenloos glimmende rijwieltjes. Stel, je echtgenoot sterft na 12 vreugdevolle huwelijksjaren. Dan wil je toch ook niet een uur later een nieuwe kiezen uit dertig onbekende jonge kerels? ‘Ik ga voortaan wel lopen’, mokte ik tegen de fietsenmaker. Hij grijnsde, zeker van zijn zaak.

‘Die dan maar’, zuchtte ik, wijzend. Door een waas van tranen keek ik toe hoe de fietsenmaker het stuur en het zadel verstelde. Even later reed ik op die blinkende nieuwe naar huis, stuiterend op die keihard opgepompte banden. Bij het remmen sloeg ik zowat over de kop. Mijn lieve oude fiets had geen remmen van betekenis meer gehad. ‘Wil je me dood hebben, kreng?’ beet ik de nieuwe toe.

En toen, eenmaal thuis, moest hij ook nog op slot. Met die ketting. Door het frame, door het voorwiel, om een boom heen. Wat een gedoe! ‘Dat hoefde bij mijn vorige fiets allemaal niet’, snauwde ik tegen die kapsoneslijer.

Trouwhartig keek hij mij aan, met zijn ordinair glanzende koplamp. ‘Het leven gaat door, baas’, zoemde hij.

Het zijn ook nét honden, hè?