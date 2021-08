Ik keek Paris Hiltons kookprogramma en nu voel ik me alsof ik een pond ongebakken koekdeeg op heb

Wie zou dit in godsnaam willen opeten? Wíl Paris Hilton wel koken? Waarom kijk ik hiernaar?

Paris Hilton schrijdt in een fuchsia galajurk langs de groenteafdeling. ‘Sorry meneer, zijn dit lente-uitjes?’, vraagt ze een vakkenvuller. Ze moet namelijk koken met haar beroemde vriendinnen voor haar Netflix-kookprogramma Cooking with Paris.

‘I loooove cooking, maar ik ben geen echte kok’, waarschuwt ze in de intro. Niets van gelogen. ‘Waarom wordt het bruin?’, vraagt Paris als Kim Kardashian een wentelteefje heen en weer schuift. ‘Omdat we het bakken’, zegt Kim.

Paris Hilton en Saweetie in Cooking with Paris. Beeld Netflix

Rijke meid op onbekend terrein dus – eenzelfde contrast zagen we in Hiltons oer-realityshow The Simple Life (2003), waarin ze met vriendin Nicole Richie bij ‘gewone mensen’ ging werken. En nu is daar Cooking with Paris, een spin-off van de kookvideo die Hilton vorig jaar op YouTube zette. Zo’n kook- en kletsformat kan natuurlijk lekker luchtige tv opleveren – celebs als Selena Gomez en Snoop Dogg deden het Hilton voor. Alleen: Hilton wíl niet leren koken.

‘Dit is literally een work-out’, zegt Hilton verveeld als ze patatten schilt voor de friet. Haar meest specifieke uitspraak over eten is ‘I looooove food’. Toch lijkt ze in geen enkel gerecht interesse te hebben, wat niet zo vreemd is, gezien de smerige recepten. Zo wordt alles, zelfs een redelijk gelukte kalkoen, bedekt met glitter en Chanel-logo’s. Aan rapper Saweetie onthult Hilton haar geheim voor flan: suikerspin en sprinkles, ‘dan krijg je een vibe zeg maar... wow’.

Ook haar garderobe is in smaakversterkers gedoopt, zodat ze éxtra onpraktisch kan doen. Zo draagt ze handschoentjes van kant of met glimmers – die maken koken ‘extra fun’, zegt ze. Toch ervoer ik geen grammetje fun in haar keuken.

Koken wordt met Hilton een vermoeiend taakje dat je maar het best kunt uitbesteden. Ze benadrukt steeds dat ze moet leren koken ‘omdat ze moeder wil worden’. Want koken en het identificeren van een lente-ui is iets voor moeders, ofzo. Vaak voelt Cooking with Paris als het tegendeel van de talloze kwijlopwekkende kookprogramma’s van de afgelopen jaren, die lieten zien dat koken niet eng of moeizaam hoeft te zijn.

Het is opvallend dat Hilton bij haar oude recept blijft: in de vorig jaar verschenen documentaire This Is Paris zei ze dat ze een rol voor zichzelf had geschapen, door een jeugdtrauma. ‘Nu is het tijd dat mensen zien wie de echte Paris is.’ Dus ik bleef uitkijken naar die echte Paris, zes afleveringen, waarna ik me voelde alsof ik een pond ongebakken koekdeeg op had.

Het rolletje blijft, maar ze zoomt wel voortdurend uit naar de kunstmatigheid ervan: we zien personeel dat haar föhnt en gladstrijkt, de eetkamer aankleedt. Alsof Hilton zegt: snappen jullie de grap? Paris Hilton is nep, en ze maakt een nep-kookprogramma. En ook al is die wereld nep, zij is er tegenwoordig de baas.

Toch blijft het wat tragisch dat er in realityland geen ruimte is voor de persoon erachter. In This Is Paris vroeg de regisseur haar of zij en het merk Paris Hilton nu konden gaan scheiden. ‘Nee’, zei Hilton, ‘dat zou een dure scheiding zijn.’