Ik keek in de spiegel en zag de vergankelijkheid. ‘Ach, stel je niet zo aan’, zei ik tegen mezelf

De zenuwen hadden me al gewaarschuwd toen ik wakker werd: er gaat straks iets mis. Maar zodra ik opstond, was ik die waarschuwing alweer vergeten, als de herinnering aan een droom die al vervlogen is voor je de douche bereikt.

Het was sowieso een moeizame ochtend. Ik kwam net terug van een reportagereis naar het Turkse aardbevingsgebied waardoor mijn lichaam stram voelde en mijn gezicht er moe uitzag. Oud zelfs. Ik had donkere wallen en op mijn voorhoofd zag ik niet zozeer de aanzet tot rimpels, ik zag vooral de vergankelijkheid.

‘Ach, stel je niet zo aan’, zei ik tegen mezelf. ‘Je bent 35, hartstikke jong. Ga wat nuttigs doen. Ga bijvoorbeeld de wc-deur verven.’ Goed plan, dacht ik en schroefde de klink eraf, schuurde de buitenkant van de deur, schuurde de binnenkant. Toen gebeurde het.

Het was zaterdagochtend en ik had mezelf opgesloten op de wc. Mijn telefoon lag nog in de kamer, net als de deurklink en de rest van mijn gereedschap, en tot woensdag zou er niemand thuiskomen.

Nee, zei ik tegen mezelf. Nee, nee, nee. Beunhaas, onbedaarlijke koekenbakker. Wat moet ik nou? Ik keek om mij heen, kreeg het warm, deed mijn trui uit, ging zitten, ging weer staan en merkte dat ik mijn gevoelens niet meer de baas was – ze schreven mij de wet voor. Bevangen door een almaar groeiende paniek begon ik tegen de deur aan te schoppen. Niets. Ik gaf de muur een oplawaai, waarna ik zag dat mijn vinger bloedde.

Napoleon zei ooit dat je een vijand nooit moet onderbreken wanneer hij een fout maakt, maar wat nou als je je eigen vijand bent? Ik wist opeens zeker dat dit mijn eigen, prozaïsche versie van Waterloo zou worden: stervend van de honger op mijn eigen wc, met slechts een loeiende ventilator als requiem.

In de kleine spiegel aan de muur zag ik niet langer de ouder wordende kop van eerder die ochtend, ik zag de blik van iemand die denkt aan zijn sterfelijkheid.

Maar ik zag ook: de spiegel! Dat affreuze ding van de Blokker waarover ik ooit loog dat ik hem mooi vond. Zou het? Ik haalde hem van de muur, frutte het haakje aan de achterkant los, stak het in het slot en begon te pielen.

Er gebeurde niets, weer niets, maar toen, opeens: beweging! De deur ging open.

Mijn eenzame opsluiting had een schamel kwartier geduurd, maar desalniettemin pakte ik de spiegel van de grond en kuste mijn spiegelbeeld. Oud worden is vervelend, dacht ik, maar nog altijd zoveel beter dan het alternatief.