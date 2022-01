Ik kan niet geloven dat ik ooit zo bekrompen, conservatief en heteronormatief dacht over seks

Door seks als een geheim te behandelen, blijven veel jonge mensen onnodig onzeker. Actrice Joy Delima (27) schrijft erover in klare taal. Deze week: ‘echte seks’.

Begin vorig jaar schreef iemand op Instagram dat ik het woord seks verkeerd gebruikte in mijn educatieve video’s. ‘Overal waar je eigenlijk penetratie bedoelt zeg je seks en alles wat geen penetratie is noem je voorspel. Maar beffen of aftrekken is ook seks, Joy.’ Ik viel stil toen ik het las, begon zelfs een beetje te zweten. Ze had honderd procent gelijk. Waarom had ik dit zelf niet ingezien? Als ik zoiets simpels had gemist, wat zag ik dan nog meer over het hoofd? Die dag liep ik alle seksuele momenten uit mijn leven na. Wat had ik bestempeld als seks en wat niet? De Instagramvrouw had gelijk: ik heb alle keren dat er geen penetratie plaatsvond nooit bestempeld als seks. Als ik bij mijn vrienden kwam na een date en ze vroegen ‘En, heb je seks gehad?’, zei ik vervolgens ‘Nee, er is alleen gebeft/gepijpt/afgetrokken/gevingerd. Maar we hebben geen seks gehad.’

Als ik dit nu teruglees, krimp ik zowat in elkaar van ongemak omdat ik niet kan geloven dat ik ooit zo bekrompen, conservatief en heteronormatief dacht over seks. Laten we even analyseren waarom mijn oude visie op ‘echte seks’ nergens op sloeg. Mensen die niet van penetratie houden of elkaar niet met hun eigen lijf kunnen penetreren omdat ze beiden een vulva hebben bijvoorbeeld, zouden volgens mijn oude seksidee dus nooit echt seks hebben. Maar als ik één groep mag aanwijzen die geweldige seks heeft, zijn het wel lesbische vrouwen. (Iets met de orgasmekloof waarbij heterovrouwen het minst klaarkomen en lesbische vrouwen het meest). Het ridicule idee dat queer vrouwen en non-binaire mensen met een vulva een penis zouden missen tijdens de seks is nog steeds aanwezig in onze maatschappij. En de vraag ‘Mis je dan geen pik als je met een vrouw bent?’ wordt nog steeds schaamteloos gesteld aan mensen die niet eens opgewonden raken van piemels. Laten we de volgende keer dat iemand die vraag stelt allemaal voorstellen dat hij zichzelf ook kan laten penetreren door een penis, als hij ze zo geweldig vindt. #Prostaatorgasmekloof.

Afijn, we lijken een soort obsessie te hebben met het centraliseren van die penispenetratie en de seks lijkt in mijn leven vaak te beginnen met ‘voorspel’ en te eindigen met het orgasme van de man. Op school werd ons ook geleerd dat voorspel iets is wat je doet voordat je seks hebt. Maar het leek, los van masturbatie, niet op zichzelf te kunnen bestaan als volwaardige seks. Terwijl ik toch echt meerdere keren in mijn leven heb gedacht: hm, ik ben eigenlijk wel voldaan nu, of niet meer geil, om vervolgens tóch door te zetten.

Ik denk dat dit bewustzijn op jongere leeftijd ervoor had gezorgd dat ik mijn genot had gecentraliseerd. Nu denk ik bijvoorbeeld tijdens het beffen dat het snel moet. Dat het een opwarmertje is voor de echte seks en dat ik in staat moet zijn om van penetratie te komen. Terwijl ik, net zoals de meerderheid van de vrouwen, helemaal niet klaarkom van penispenetratie (vingerpenetratie is een ander verhaal). Als mijn partners en ik niet bezig waren met de volgende stap, had dat beffen en aftrekken uren kunnen duren, zonder dat we tijdsdruk hadden ervaren. Het is dus niet zo gek dat ik altijd dacht dat ik ‘moeilijk’ klaarkwam, aangezien de seks die ik heb in zekere zin nadelig is voor mijn genot. Dit schema van voorspel-penetratie-sperma is niet mijn schema. Het is niet vrouwvriendelijk. Misschien kunnen we dingen zoals sexting, oogcontact, flirten en zoenen bestempelen als voorspel. En echte seks? Al wil je een uur lang drie piemels tegen elkaar aanwrijven; het is jouw seksschema. Dus echter dan dat kan het niet worden.

