Ik kan me niet voorstellen dat er ineens een held onder mijn verpakking blijkt te zitten

Als we na de hockeytraining naar huis fietsen en in het donker een gevaarlijke oversteekplaats bij een rotonde naderen, wachten mijn dochter en haar vriendin tot ik zeg dat ‘het kan’, en volbrengen we vervolgens een veilige overtocht. Maar nu riep, terwijl het dus helemaal niet kon, een van de meiden ineens ‘we kunnen!’

Voor me zag ik de vriendin de straat op fietsen. Rechts zag ik mijn dochter ook aan de oversteek beginnen, en links zag ik een auto de hoek omrijden, behoorlijk snel, waarschijnlijk omdat de chauffeur niet kon vermoeden dat hij meteen achter die hoek, waarop hoge heggen het zicht belemmeren, op overstekende kinderen zou stuiten.

Was dit nou zo’n situatie waarin je wordt geconfronteerd met je ware aard? Romanschrijvers stellen personages zodanig op de proef dat hun werkelijke ik komt bovendrijven; wat leuk is om te lezen of te schrijven. Maar in het echte leven zit ik niet zo op de kennismaking met die aard van mij te wachten – ik ben bang voor wat ik te zien zal krijgen van mezelf, een beeld waar je de rest van je leven mee zit opgescheept.

Als ik naga wat ik op een doordeweekse dag al bij elkaar weet te vrezen, kan ik me niet voorstellen dat er in situaties die om daadkrachtig ingrijpen van omstanders vragen, ineens een held onder mijn verpakking blijkt te zitten, die zonder dralen uit zijn bange kleren breekt om bijvoorbeeld een dreumes na een snoekduik met de vingertoppen voor een vrachtwagen weg te tikken.

Wat kan ik zeggen over het vervolg zonder op te scheppen? Ik bedacht me niet, maar trapte op het pedaal en wierp mezelf als een levende schokbreker met fiets en al tussen mijn dochter en de aanstormende auto, terwijl ik heel hard ‘Hóóó!’ riep, precies zoals mijn opa Pé deed toen hij paard en wagen had ingeruild voor een auto en tijdens zijn eerste proefritje afkoerste op de Hoogeveense Vaart.

Je kunt wel beweren dat het welzijn van je kind altijd voorgaat op het jouwe – de daad bij het woord voegen is vaak een ander verhaal. Maar de auto begon aan zijn gillende remweg en ik viel mezelf allesbehalve tegen. Als het erop aankwam, als het er werkelijk om ging, gooide ik met mijn leven en lichaam alsof het niets is, een peuleschil. Hartstikke gevaarlijk, maar zo ben ik kennelijk gewoon.

Dus als ik was gestorven, dan voor het goede, terwijl de vriendin allang aan de overkant was en mijn dochter zich, na een korte, voorwaartse beweging, weer veilig op het fietspad had teruggetrokken, zodat drie verbaasde mensen, de chauffeur en twee meiden, dit zagen: een idioot, ik dus, die zich zonder aanleiding onder een auto smeet.

Ben je ook een held als je iets heldhaftigs doet wat helemaal niet nodig is? Ik ben bang dat ze achteraf hadden gezegd: hij is gestorven zoals hij heeft geleefd.