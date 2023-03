Ik kan leven met de BBB-overwinning; met Caroline van der Plas kun je tenminste in gesprek

Ik kan, zelfs als linkse, grootstedelijke, veganistische tegenstander van de intensieve veehouderij, leven met de overwinning van BBB. Met Caroline van der Plas kun je tenminste in gesprek. Ik vind het een leuke, toegankelijke vrouw met het hart op de tong, wars van wolligheid en open genoeg om op momenten kritisch naar zichzelf te kijken en tot een nieuw inzicht te komen.

Over de auteur Harriet Duurvoort is publicist. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Heleen Mees.

Ik ben vooral zo opgelucht dat de uil van Minerva gevlogen is, een Nederland dat en masse koos voor het ook al destijds volstrekt ontspoorde Forum voor Democratie. Laten we niet vergeten dat ook lang voor alle afsplitsingen ‘omdat Baudet nu toch echt alle rechtse fatsoensnormen had overschreden’, hij bijvoorbeeld al genoeglijk vorkjes prikte met types als Jared ‘White identity’ Taylor. Een denker die zijn oeuvre baseert op het waarschuwen tegen rasvermenging.

Ik ben voor altijd voor een scherp, maar open debat, maar dit deed wel de deur dicht. Als in essentie je menselijkheid in twijfel wordt getrokken maakt dat discussie over alle andere maatschappelijke issues een beetje zinloos, niet? Maar het leverde Baudet destijds een eclatante verkiezingsoverwinning op.

De noodzaak de bestaanszekerheid te repareren is iets wat van links tot rechts wordt gevoeld. Net als de Partij voor de Dieren, waar ik dit keer op stemde, is BBB bijvoorbeeld voor herinvoering van het ziekenfonds en afschaffing van het eigen risico. Ook wil BBB de salarissen in de zorg verhogen.

Dat Van der Plas nuchter openstaat om van standpunt te veranderen, neemt mij voor haar in. Terwijl er een verhit debat wordt gevoerd over hoe akelig het is door woke te worden gecanceld, was ik blij verrast destijds in De Groene Amsterdammer te lezen dat Sylvana Simons uitgerekend met Caroline van der Plas een prettig collegiaal contact had. Je mag elkaar nog steeds cancellen – dat heet trouwens gewoon stevig debatteren als je politieke opponenten bent. Maar je kent elkaar als mens, omdat er ook momenten zijn dat je gewoon aan het kletsen bent over, noem eens iets, een grappig filmpje van je kleinkind. Dat verzacht zelfs de meest verhitte cancelpartij.

Ik zou de lente in willen gaan met een focus op een nieuwe gezamenlijkheid. Het lijkt me daarbij ook zaak om eindelijk het schisma dat ontstond tijdens corona achter ons te laten. Of iemand wel of geen huiver had voor een vaccin is een persoonlijke keuze geweest en geen indicatie of iemand al dan niet een ‘fascist’ is. Je maakt mensen defensief en extreem-rechts alleen maar groter als je iedereen dat label opplakt. Ik ken overigens opvallend veel ‘wappies’ die vóór corona op GroenLinks of de Partij voor de Dieren stemden, omdat die partijen simpelweg hun ideeën over mens en milieu vertegenwoordigen.

Grote afwezige bij de afgelopen verkiezingen was uiteraard Pieter Omtzigt, die ongetwijfeld een grote overwinning had behaald. Elsevier publiceerde deze week zijn Hub Cobben-rede, over bestaanszekerheid. Een vlijmscherp betoog waarvan ik dacht: dit is ook eigenlijk precies het verhaal dat de ‘linkse wolk’ moet hebben. Net als PvdA/GroenLinks maakt Omtzigt daarin terecht gehakt van de verhuurdersheffing, die trouwens mede door de PvdA – onder luid protest van wijlen Adri Duivesteijn – werd ingevoerd en de sociale woningbouw een gevoelige klap toebracht.

Ook op het gebied van milieu moeten we keuzen maken die solidariteit en bestaanszekerheid voor de kwetsbaarsten als prioriteit hebben. Een leefbare planeet moet samengaan met een leefbaar bestaansminimum. Terecht hekelt hij de torenhoge energiebelasting voor huishoudens, die bij armere burgers leidt tot forse energiearmoede, terwijl de grootste vervuilers, zoals Tata Steel, geen energiebelasting betalen.

De neoliberale keuzen die worden gemaakt op het gebied van klimaat kunnen en moeten fundamenteel anders. 80 procent van de klimaatsubsidies – voor zonnepanelen of elektrisch rijden – komt terecht bij de hogere inkomens. Belastingkorting op een Tesla liep op het hoogtepunt op tot maar liefst 73.120 euro, betoogt Omtzigt. ‘Dat geld had zo veel meer klimaatwinst opgeleverd als het was gebruikt voor de isolatie van huurwoningen. Maar dat gebeurde dus niet.’

Hoe verdeeld we ook zijn, op sociaal maatschappelijk gebied tekent zich een fors electoraat af dat simpelweg terug wil naar een meer solidaire samenleving. Samen kunnen we eindelijk de grote schade die het tijdperk-Rutte heeft aangebracht gaan repareren en een leefbaar bestaansminimum garanderen. Tijd om in deze lente op zoek te gaan naar een nieuwe eenheid.