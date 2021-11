Ik kan haar niet laten verhongeren vanwege een kudde imaginaire olifanten

Met mijn collega’s ga ik naar een bijeenkomst met de psycholoog over mevrouw Boedhoe (89). Mevrouw Boedhoe heeft een psychose. In de uitnodiging staat dat de psycholoog ons zal voorzien van concrete tips en handvatten hoe we daarmee moeten omgaan.

‘Soms is het beter om mee te gaan in haar wanen en soms niet’, zegt de psycholoog. ‘Dat moet je aanvoelen.’

Tot zover de handvatten.

Mevrouw Boedhoe is een kleine vrouw met een aandoening waardoor haar hoofd scheef staat – haar linkeroor ligt op haar linkerschouder. Ze woont hier nog niet zo lang. Toen ik haar voor het eerst hielp met wassen, zei ze: ‘Een jongen en een meisje in de badkamer. Vies.’

‘Ik werk hier, hè? Ik werk hier en u woont hier. U bent 89 jaar, ik help u met wassen.’

‘O, ja.’

We waren snel klaar. Andere hoogbejaarde bewoners moet ik in honderd kledingstukken helpen: panty’s, step-ins, bh’s, sokken, rokken, corseletten, blouses, vesten, truien, hesjes, orthopedische schoenen en weet ik wat allemaal nog meer. Mevrouw Boedhoe niet. Een joggingbroek, T-shirt, sneakers en een gele gebreide trui met Donald Duck erop.

Bij de koffietafel maakte ze kennis met de andere bewoners, die om haar heen dromden.

‘Wat een mooie trui’, zei er een. ‘Enig.’

Hoewel mevrouw Boedhoe uit Suriname komt en nog geen woord had gezegd, zei een ander: ‘Wat spreekt u goed Nederlands.’

Mevrouw Boedhoe keek met haar scheve koppetje naar hen omhoog, haar ogen tot spleetjes geknepen en haar mond een streep.

De volgende ochtend wilde ze niet naar de koffietafel. ‘Ze vinden me raar. Rare kleren.’

Na de bijeenkomst met de psycholoog ga ik naar haar toe om een maaltijd te brengen. Ze heeft de deur van haar kamer op slot gedraaid en gebarricadeerd. Dat wil zeggen: met de grootst mogelijke inspanning een pedaalemmertje voor de deur geschoven.

‘Wat heb ik aan een slot op mijn deur als iedereen de sleutel heeft?’, vraagt ze kwaad. Ze heeft alleen haar steunkousen aan en een incontinentiebroekje. Ze was net van plan onder de douche te stappen.

‘U heeft vandaag al gedoucht. Al drie keer.’

‘Jij snapt het niet.’

‘Leg het dan eens uit, alstublieft.’

Ze vertelt dat ze heel vaak moet douchen, anders ruiken de olifanten haar en dan sleuren die haar mee naar hun hol.

‘Olifanten wonen niet in een hol.’

‘Je gelooft me niet.’

Ik hurk bij haar neer. ‘Mevrouw Boedhoe, olifanten hebben we hier niet. Olifanten wonen in Afrika en Azië en in de dierentuin.’ Ik houd mijn hoofd scheef, zodat ze me recht kan aankijken en kan zien dat ik het meen. ‘Begrijpt u dat het voor mij moeilijk is te geloven dat er in dit bejaardenhuis olifanten komen?’

Ja, dat begrijpt ze wel. Ze begint te huilen. ‘O, jochie. Als jij eens wist wat ik weet.’

Als ik haar heb geholpen met aankleden, beginnen we aan het eten. Ze wil eigenlijk niet eten, daar heeft ze ook een theorie over, maar ik lepel het gewoon bij haar naar binnen. Als ze na haar psychose nog steeds niet wil eten, moet ze dat zelf weten, maar ik kan haar niet laten verhongeren vanwege een kudde imaginaire olifanten.

Mevrouw Boedhoe heeft altijd samen met haar broer gewoond, totdat hij overleed. De enige bezoeker die hier weleens bij haar op visite komt, is Bep. Bep de boekhoudster. Bep doet haar administratie via een maatjesproject van de gemeente.

Bep komt lijkbleek bij mevrouw Boedhoe vandaan. ‘Hebben jullie niet een speciale kamer voor haar?’

‘Wat voor kamer?’

‘Een kamer met niets erin, zodat ze geen gekke dingen kan doen.’

Het is verbazend hoe rap mensen op het idee komen om mevrouw Boedhoe te isoleren.

‘Weet je wat je moet doen?’, zegt mijn collega die in de psychiatrie heeft gewerkt. We staan in mevrouw Boedhoes kamer. ‘Je moet deze hele kamer strippen, dan krijgt ze geen prikkels meer.’

Ik kijk de kamer rond en krijg heel andere ideeën. Alles wat recht is, ziet mevrouw Boedhoe scheef.

‘Zal ik uw televisie een kwartslag draaien?’ vraag ik.

Mevrouw Boedhoe schudt haar scheve hoofdje. ‘De televisie is recht. Een normale televisie, voor normale mensen.’

Thomas van der Meer is schrijver en werkt in een verpleeghuis. De naam van mevrouw Boedhoe is gefingeerd.