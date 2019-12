‘Ik kan F16’s kopen van de opbrengst van mijn lachgas’: betrokkenen over voorstel verbod

Deniz Üresin, eigenaar van het bedrijf Ufogas op het Leidseplein. Beeld ANP

Deniz Üresin (eigenaar Ufogas dat per bakfiets lachgas verkoopt in Amsterdam):

‘Nederland is een land van vrijheid en tolerantie. Maar we worden steeds meer een kromstaat, een kromme rechtsstaat, doortrokken van ironie. Het is de grootste onzin om lachgas te verbieden terwijl tabak en alcohol gewoon worden verkocht bij de Vomar en de Albert Heijn. En wiet, dat wordt toch ook gedoogd?

‘Per jaar overlijden er duizenden mensen aan de gevolgen van een tabaksverslaving of alcoholgebruik. Als iemand overlijdt naar aanleiding van comazuipen, zeg door vier kratten Heineken te consumeren, dan wordt Heineken toch ook niet aangeklaagd of een verbod opgelegd? Terwijl Ufogas, mijn bedrijf, net zo Nederlands is als Heineken.

‘Ik draag net als elke andere onderneming belasting af, daar hoor ik de overheid niet over. Maar op het moment dat ik ballonnetjes verkoop, behandelen ze me als een crimineel. Ik ben al negentig keer in een cel op de Elandsgracht in Amsterdam belandt, zonder geldige argumenten. De politie zegt zaken als ‘je verkoopt nepdrugs’ of ‘je verstoort de openbare orde’, terwijl lachgas sinds 2016 valt onder de Warenwet en dus een wettelijke status heeft. En het bizarre aan dit alles: even verderop op het Leidseplein wordt coke gedeald, maar daar stapt de politie niet op af.

‘En denk eens aan xtc-pillen: die kan je bij de GGD laten testen. Dat wordt dus gefinancierd door een overheidsdienst. Wat mij betreft zet de overheid in op voorlichting op het gebied van lachgas, informeren is nodig.

‘Zelf ben ik mij ook bewust van de gezondheidsrisico’s. Als ik slagroompatronen met lachgas inkoop, zitten daar geen voorlichtingsstickers op zoals dat bij tabak wel het geval is. Daarom plak ik zelf stickers waarbij ik de gebruiker bewust maak van de mogelijke effecten, zoals tintelingen en mogelijk vitamine B12-tekort.

‘Ik verkoop niet aan mensen onder de 18 jaar, uit moreel standpunt, en ik adviseer over gedoseerd gebruik. Ook verkoop ik geen industrieel lachgas, dat is te heavy. Mensen doen er onnodig spastisch over, natuurlijk moet je niet minutenlang aan een ballon lurken of heel veel ballonnetjes achter elkaar gebruiken. Maar een fles whisky in een keer leegdrinken is ook geen goed idee: kwestie van common sense.

‘Laat mensen leven. Het gebruik stop je toch niet. Ik ben in november 2018 begonnen met Ufogas en heb afwisselend tussen de twintig tot honderd freelancers in dienst, ik kan inmiddels F16’s kopen van de opbrengsten als ik zou willen. Dat zegt natuurlijk alles over de vraag. En denk niet dat ik aan junks verkoop. Het zijn veelal studenten en mensen uit de middenklasse die in zijn voor een ballonnetje. Ik snap het wel: mij geeft het gebruik rust.’

Annabel Broer (voorzitter Jonge Democraten, gelieerd aan D66):

‘We zijn absoluut niet blij met een verbod op lachgas. Het is een kwestie van alles naar niets: van amper regulering naar het de illegaliteit in duwen. Laat het legaal blijven, maar zet in op regulering en betere voorlichting. Lachgas als recreatief drug moet een volwaardig product worden. Maak gebruikers daarbij bewust van de risico’s: mogelijke bijwerkingen of brandwonden.

‘Bewust gebruik moet kunnen: het RIVM stelt niet voor niets dat het gebruik van zo’n tien ballonnetjes per maand niet schadelijk is.

‘Ook vraag ik me sterk af hoe ze een verbod willen handhaven, terwijl het gebruik voor medische doeleinden en in de horeca wel doorgang vindt. Jongeren zijn creatief genoeg om toch te blijven gebruiken, alleen wordt het dan nog meer onder de radar: dat is onwenselijk en daar kleven meer risico’s aan.’

Wendy Achterberg (revalidatiearts):

‘Het afgelopen jaar zag ik een explosieve toename van het aantal patiënten door lachgasgebruik: in twee jaar tijd ontving ik twintig jongeren met een dwarslaesie, waarvan twaalf in de voorbije zes maanden. Ik behandel bovendien steeds meer mensen met polyneuropathie: een verminderd gevoel en zwakte in armen en benen. Ik zie dus dagelijks dat het problematische gebruik van lachgas alleen maar toeneemt.

‘Door het inhaleren van lachgas ontstaat een tekort aan vitamine B12 en dat zorgt er indirect voor dat stoffen zich ophopen in het ruggemerg. Als de stofwisseling niet goed functioneert, kunnen zenuwen worden lamgelegd. Het is cru dat jongeren dit zichzelf aandoen. ‘Ik wist het niet’, hoor ik vaak in mijn praktijk.

‘Er moet meer bewustzijn komen, lachgas moet van het onschuldige imago af. De overheid moet daar concrete maatregelen voor nemen. De eerste stap is wat mij betreft niet per se een verbod, maar een goede voorlichting van de doelgroep: jongeren tussen de 18 en 25 jaar. Daarbij denk ik aan een landelijke campagne. Het is prioriteit te zorgen dat lachgas minder laagdrempelig bereikbaar wordt.

‘Veel risico’s zijn zelfs voor ons niet bekend. We weten nog niet precies wat een veilige dosering is, en bovendien hebben we amper informatie over de gezondheidsproblemen op de lange termijn.

‘De medische wereld staat wat lachgas betreft nog in de kinderschoenen.’