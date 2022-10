‘Hallo Olaf, nu zijn TikTok-video’s viraal gaan en al 30 miljoen keer zijn bekeken, is het hoog tijd dat wij voor jou een interview regelen met ’s werelds beroemdste creatieve hondentrimmer Gabriel Feitosa, nog op tijd voor tips voor het arrangeren van honden voor Halloween.’

Sommige mensen weten niet zeker van wie ze de meeste e-mails krijgen, ik wel: van de Anderson PR Group, gevestigd in Los Angeles en New York. Klaarblijkelijk beschikt die over de mailadressen van bijna alle mensen die op deze planeet voor kranten schrijven. Ik krijg soms wel vijf ‘Hallo Olaf’-mails per dag. Bij mij zijn die eigenlijk altijd aan het goede adres. Ik was blij dat de Anderson PR Group aan me dacht voor een interview met ‘vlogger en lifestyle-deskundige Shannon Doherty’ en ‘mega influencer Renée Ash (56K IG) die inzicht kan geven in de magie achter de schermen van de sociale media wereld’, maar het meest verheugd was ik toch dat ik als auteur werd gecast voor die creatieve hondentrimmer met die 30 miljoen views op TikTok. Immers: ik ijver al jaren voor meer aandacht in deze krant voor hondenkappers, zeker als ze populair zijn op TikTok. Ik heb een harige hond die met een mengsel van gelik en geblaf al weken druk op mij uitoefent om te bewerkstelligen dat ik hem op Halloween mooi uitdos (hij heeft op TikTok gezien dat Californische honden voor Halloween niet alleen prachtig worden geschoren, maar óók nog worden getrakteerd op magnifieke kleurspoelingen).

Ik heb een hoofdredacteur die vorige week nog opperde: ‘Zou het geen idee zijn als jij vóór Halloween nog naar Californië vliegt om een beroemde creatieve hondentrimmer te interviewen? Hondenbezittende Volkskrant-lezers snakken naar Halloween-tips. Poedels in Stadskanaal hebben evenveel recht op een goed Halloween-kapsel als poedels in Santa Monica.’

Ik prees mezelf weer gelukkig dat ik in het digitale prachttijdperk leef, mijn hond trouwens ook.