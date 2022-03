Ik houd beslist van lekker eten, maar de twaalf gangen van The Jane in Antwerpen gingen mij te ver

We gingen naar Bierbeek om Ysbrant te zien. Niet Ysbrant zelf, want hij stierf eind vorig jaar op Sicilië, maar het werk van de schilder Ysbrant van Wijngaarden (1937-2021).

Dat bestaat vooral uit grote uitbundige doeken met een vrouw als de dominante verschijning, meestal in fel rode of blauwe kleuren geschilderd. ‘Gloeiend doek nooit geblust’, luidt de titel van het gedicht dat Remco Campert over Ysbrant schreef. Op zijn doeken staat ook altijd het cijfer 17. ‘Als een soort bezwering’, zei hij in een documentaire die Het uur van de wolf in 2012 aan hem wijdde. ‘Maar ik ben niet gelovig, wel bijgelovig’, voegde hij daaraan toe. Dat maakt Ysbrant tot de moderne mens die niet meer in God gelooft, maar die wel zoekt naar zingeving in zichzelf.

Ook tevergeefs natuurlijk.

Als geboren Hagenaar woonde en werkte Ysbrant vooral in Antwerpen en Venetië, maar in de loop der jaren had zijn voorkomen vooral Vlaamse proporties aangenomen. Het was dan ook geen verrassing dat wij naar Bierbeek moesten reizen om hem een laatste eer te bewijzen. Bierbeek is een kleine gemeente ergens tussen Antwerpen en Brussel, maar zij bezit wel een theater annex expositiehal, de Borre geheten, die als een betonnen bonbonnière in het open landschap ligt. Daar hing het werk van Ysbrant.

In Nederland zou zo’n tentoonstelling worden geopend door een museumdirecteur of een hoogleraar in de kunstgeschiedenis, die de kunstenaar zou plaatsen in de geest van onze tijd, maar in België wordt zo’n expositie geopend door een kok. Toen wij binnenkwamen, stond hij al klaar met de slagroomspuit. Hij vertelde dat hij Ysbrants lievelingskok was en dat hun vriendschap was opgebloeid door hun wederzijdse liefde voor de garnalensoep.

Toen hij Ysbrant de eerste keer had gevraagd of hij na de garnalensoep nog iets anders wenste, had de schilder geantwoord: ‘Ja, maar alleen dit.’ Daarna werd het woord gevoerd door de nationale held van België, de Groninger Jan Mulder. En toen mochten wij naar de schilderijen gaan kijken, een feest van herkenning voor iedereen die van vrouwen houdt. Mannen komen op Ysbrants schilderijen nauwelijks voor, dat had Jan Mulder reeds vastgesteld.

Wat doet een mens in België als hij mooie schilderijen heeft gezien, het Rubenshuis heeft bezocht, langs de Schelde heeft gewandeld, de Grote Markt heeft bewonderd en zich heeft vergaapt aan het bronzen beeld van Silvius Brabo, de Romein die de hand afhakte van de reus en diens hand vervolgens in de rivier wierp, aan wiens daad deze heerlijke stad dus zijn naam (H)Antwerpen te danken heeft?

Zo’n mens gaat uit eten.

Hoewel je daar maanden van tevoren moet reserveren, konden we dankzij een late uitvaller terecht in The Jane, het toprestaurant van de topkok Sergio Herman, tegenwoordig helemaal in handen van diens voormalige compagnon Nick Brill. Ik houd beslist van lekker eten en ben geen omgekeerde snob die zegt dat hij laatst in een routier langs de snelweg zulke heerlijke harde worst heeft genuttigd, maar dit ging mij te ver.

In The Jane telde ik twaalf gangen, het ene gerecht nog mooier opgemaakt dan de andere, maar op den duur ging toch alles naar elkaar smaken. We werden bediend door jongens in zwart tenue met opzettelijk iets te korte broeken, waaronder witte sokjes, meer zwevend dan lopend volgens de galanterie der Griekse beginselen. Ook de bedienende meisjes waren in een zwart uniform, bestaande uit een wijd rokje met een nauwsluitend topje.

Bij elk gerecht bleken zij de talloze ingrediënten vlekkeloos uit het hoofd te kunnen opzeggen. Net als het eten zelf was de entourage eigenlijk meer gericht op design dan op smaak, een indruk die nog werd versterkt door de aanwezigheid van een dj, die van achter een draaitafel met allerlei knoppen wat zompige muziek met veel bassen tevoorschijn toverde. Dat alles speelde zich af in de geheel verbouwde kapel van een voormalig militair ziekenhuis.

Na met de grootst mogelijke moeite het laatste gerecht te hebben verorberd en nadat wij vervolgens ook een toprekening hadden geïncasseerd, waggelden wij naar de taxi. Ik moest denken aan de Nederlandse topkok John Halvemaan (1949-2019). Een keer werd hem gevraagd of koken een kunst is. Die vraag had hij bevestigend beantwoord, maar toen hem daarna werd voorgelegd dat al dat eten weer als stront het lichaam verlaat, had hij geschokt geantwoord dat hij daar nooit over had nagedacht. Daarin zit hem natuurlijk ook het verschil. De schilderijen van Ysbrant zijn misschien niet voor de eeuwigheid, maar in elk geval voor veel langer dan 24 uur.

Overigens zijn wij de volgende dag bij het Nieuwe Palinghuis op het Sint-Jansvliet, vlak bij café Het Chauffeurken, een visje met frites gaan eten. Erg lekker.