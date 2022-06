Al eerder heb ik verslag gedaan van het onderzoek naar mijn gesteldheid. Intussen kan ik u zeggen dat het losse schroefje is gevonden. Althans: één los schroefje. Niet uitgesloten is dat er meer zullen worden ontdekt of dat, als dit schroefje wordt vastgedraaid, de hele constructie scheef zal trekken.

ADD is het geworden, ik zeg het met enige schaamte. Alsof ik te laat ben op een feestje, meedoe aan een trend die allang over zijn hoogtepunt is, want ook kwalen zijn soms aan modes onderhevig. Ik hoor me mezelf soms schamper beoordelen: och God, hoor, hij wil ook meedoen, hij moet ook zo nodig gestoord zijn.

Ja, ADD, kom je ook achter op je 50ste. Tegenwoordig krijg je een stempel, een rugzakje, begeleiding, extra tijd en ritalin. In mijn tijd werd je van school gestuurd en moest je je eigen drugs gaan kopen. Een heel gedoe. Eerst geld jatten, dan naar de coffeeshop – geen wonder dat er geen tijd overbleef voor school.

De eerste pillen die ik kreeg, waren nog deel van het onderzoek. Reageerde je goed op die dingen, was de kans groot dat de diagnose klopte. Werd je er daarentegen gek van, bang, achterdochtig en kreeg je bijna geen adem meer, kon de diagnose in de prullenbak en moest de rammelkast, in de hoop dat er nog wat losse onderdelen uit zouden vallen, opnieuw ondersteboven worden uitgeschud.

Hoe moet ik het effect omschrijven – via een anekdote? Vroeger ging ik jaarlijks naar een groot tuinfeest. Die waren altijd ruig, ze liepen altijd uit de hand. Toen ik eens stopte met drinken en er voor het eerst nuchter naartoe ging, kwam ik er tot mijn grote schrik achter dat het helemaal geen ruige feesten waren, maar rustig en kalm. Verdomme, dacht ik bij mezelf. Ik dacht altijd dat iedereen hier totaal bezopen was, maar dat was helemaal niet zo. Niemand deed raar. Ik was de enige geweest.

Ik moest ook aan mijn vader denken, een Blokker-winkelier. Niemand in de wereld had het elke dag drukker dan hij, alles moest altijd met stoom en kokend water. ‘O, grote God,’ riep hij vaak, ‘ik weet niet wat ik het eerste of het laatste moet doen!’ Ik had altijd al een vermoeden, maar intussen weet ik wel zeker dat hij dit weliswaar figuurlijk bedoelde, maar onbewust in letterlijke zin de waarheid sprak.

Als mijn vader, die weet dat hij moeite heeft met volgorde, niet met het werk, loop ik sindsdien door de dagen, broodnuchter op een feest. Ik heb het niet zo druk als ik altijd dacht. De dag is niet kort, maar lang, overal is tijd. Mensen lopen me niet voor de voeten, zijn niet luid, traag en irritant, er zijn ook bijna geen mensen meer, ik heb ze wegens het denkbeeldig tijdgebrek bijna allemaal van me afgeduwd.

Een leven met tijd, het is nog wel even wennen – hoelang duurde zoiets wel niet?