Er bestaan veel manieren om te doen alsof je excuses aanbiedt, zonder dat echt te doen. John de Mol liet in het interview met Tim Hofman veel technieken zien. Twee voorbeelden: ‘Het liefst zou ik persoonlijke mea culpa’s overbrengen’ – het gebruik van het woord ‘zou’ betekent dat je het niet echt doet. ‘Ik hoop dat het bij die mensen geen grote impact heeft op de rest van hun leven’ – subtekst: ik kan er verder niets aan doen. De woorden ‘sorry’ en ‘het spijt me’ heeft De Mol helemaal weten te vermijden, evenals uitingen van wroeging en inlevingsvermogen.

We zullen de komende weken ongetwijfeld meer excuusontwijkingen horen. Grote kans dat we dan ook voorbeelden gaan zien van wat in het Engels soms een ifpology wordt genoemd. Een Nederlandse vertaling zou kunnen zijn: een alscuus. ‘Als iemand zich gekwetst heeft gevoeld, dan spijt mij dat natuurlijk zeer.’

Wie een alscuus ontdekt, mag zich melden bij de daarvoor bestemde loketten.