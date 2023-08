Ik hoop dat Baudet en zijn partij er klaar voor zijn als Jezus terugkeert, want het kan zomaar misgaan

Toen Forum voor Democratie terugliep in de peilingen, bedacht voorman Thierry Baudet een nieuwe strategie: ophef. Door ophef te veroorzaken zou Forum ‘een bevrijdingsbeweging’ worden en dan zouden de kiezers als vanzelf weer terugkeren. Zoiets. In het begin lukte het nog even kabaal te maken, maar na een tijdje viel het niemand meer op wanneer Baudet en zijn volgelingen met een roeptoeter door de straat reden. Inmiddels is Forum voor Democratie nauwelijks nog relevant en is Baudet zelf veranderd in een komkommer, die ronddobbert op Loch Ness.

Niettemin blijf ik hem volgen, ongeveer zoals ik elke ochtend eerst even de voorlaatste pagina van Het Parool opsla om te kijken wat mijn favoriete stripfiguur Dirkjan nou weer heeft beleefd. Zo kon je onlangs als Forumlid ‘racen tegen Thierry Baudet’. Een foto toonde Thierry blij kijkend door zijn racehelm, zittend achter het stuurtje van een kart, zo’n autootje waarin kinderen dromen dat zij ooit een Grand Prix gaan winnen. Het racefestijn zou zich afspelen in Huizen op het kartcircuit van Tim Coronel, maar die liet al snel aan het Noordhollands Dagblad weten dat hijzelf op de bewuste dag niet aanwezig zou zijn.

Helemaal mooi werd het toen Thierry vorige week aankondigde dat je op 27 augustus kunt schaken tegen grootmeester Jan Timman op de FvD-Beachclub in Scheveningen. Thierry houdt naar eigen zeggen veel van dat spel. In interviews vertelt hij altijd vol trots over zijn overgrootvader Pierre Joseph Henry Baudet (1891-1921), roepnaam Han of Henry, die in 1911 te Den Haag heeft gewonnen van wereldkampioen Capablanca. Ik wil de boel niet versjteren, maar voor de objectiviteit moet daar wel aan worden toegevoegd dat Capablanca toen nog lang geen wereldkampioen was en dat het een simultaanpartijtje betrof. Niettemin een goede prestatie van overgrootvader Henry, die inderdaad als amateur verkeerde onder de sterkste schakers van zijn tijd.

Over de auteur

Max Pam is schrijver en columnist van de Volkskrant. Columnisten hebben de vrijheid hun mening te geven en hoeven zich niet te houden aan de journalistieke regels voor objectiviteit. Lees hier onze richtlijnen.

Ongetwijfeld wil Thierry op de FvD-Beachclub in de voetstappen treden van zijn overgrootvader. Er zijn ‘hapjes en drankjes’ aangekondigd en tussen de rondes door zou Jan Timman meer vertellen ‘over het spel, de juiste zetten en de beste strategie voor de overwinning’. Het water liep me in de mond en ik had me al bijna ingeschreven, toen Jan Timman in ‘een korte verklaring’ op X, het voormalige Twitter, liet weten dat hij op die bewuste 27ste augustus niet aanwezig zal zijn.

Tim en Jan kwamen en komen dus niet.

Nu weet ik dat Thierry Baudet een taaie volhouder is en ik hoop dat hij een derde keer meer succes heeft. Onlangs sprak hij namelijk in de internet-talkshow van zijn eigen partij over het christendom. Hij zei: ‘Het is een heel fundamenteel gevoel dat de wereld gedragen wordt door een bepaald soort ethische code. Iemand vroeg mij onlangs op de man af: ‘Geloof jij dat Jezus terugkomt op aarde?’ Ik geloof dat wel. Ik geloof dat toch echt wel’.

Persoonlijk hoop ik dat Baudet en zijn partij er klaar voor zijn als Jezus terugkeert, want het kan zomaar misgaan. We kennen allemaal het verhaal van de kardinaal-grootinquisiteur van Sevilla, zoals beschreven door Dostojevski in het vijfde hoofdstuk van zijn roman De gebroeders Karamazov. Het verhaal, dat zich afspeelt in de 16de eeuw, is in feite een verhaal in een verhaal.

Jezus keert terug op aarde en het volk wil, heel begrijpelijk, een bewijs dat hij het werkelijk is. Dan wordt ‘een open, kleine, witte kinderkist’ de kerk binnengedragen met daarin het lichaam van een dood 7-jarig meisje. ‘Als gij het zijt, wek dan mijn kind op!’, roept de moeder tegen Jezus. Wanneer de kist voor hem neer wordt gezet, kan de heiland dat niet op zich laten zitten. Tweemaal spreekt hij de woorden: ‘Talitha kumi’ – sta op mijn dochter! En zie, het meisje richt zich op, gaat zitten en kijkt vol verwondering rond, een bos witte rozen in haar handen.

Helaas wordt het tafereel ook gadegeslagen door de groot­inquisiteur, een 90-jarige grijsaard met een uitgemergeld ­gezicht en ingezonken ogen, gehuld in een grove monnikspij. Hij laat Jezus onmiddellijk arresteren en zoekt hem op in de cel. Hij verwijt Jezus dat hij een te hoge dunk heeft van de mens, dat hij de werken van de kerk frustreert en dat hij bij het opleggen van het christendom aan de mensheid slechts in de weg loopt. Morgen zal hij hem tot de brandstapel veroordelen en laten verbranden als de ergste ketter.

Jezus blijft zwijgen.

De metafoor zal duidelijk zijn. De kerk staat voor het kartel, dat alle touwtjes in handen wil krijgen en houden. Mocht Jezus inderdaad terugkomen, laten we er dan voor bidden dat Hij bij de juiste man op de juiste plaats terechtkomt: op de FvD-Beachclub in Scheveningen.