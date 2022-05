Ik heb vaker dat ik word uitgescholden en dat we er dan achter komen dat ze een andere Peter bedoelen

Onlangs kreeg ik een boze mail van een schrijver, die freelancet voor De Telegraaf. De manier waarop Telegraaf-mensen werden weggezet, schreef hij – nu had ik weer gerept van ‘dat spul van De Telegraaf’ – ging hem niet in de koude kleren zitten, dat mocht ik best weten. Waaraan had hij het verdiend?

Ik had weinig medelijden met mensen die voor De Telegraaf werken, ik heb moeite om ze als slachtoffers te zien. Ze werden niet gedwongen om voor de humorloze verbittering te werken, ze waren geen horigen van de hetze. Maar ik had niets negatiefs over De Telegraaf gezegd – dit is sinds lang weer de eerste keer.

‘O’, antwoordde hij. ‘Dan was het een andere Peter.’

‘Geeft niet’, schreef ik terug. Ik ben het wel gewend. Ik heb vaker dat ik word uitgescholden door mensen en dat we er na een tijdje achter komen dat ze iemand anders bedoelen, een andere schrijver, columnist of Peter. (Heel vaak is het ook perfect geadresseerd.) Van de weeromstuit vraag je je af: zouden zij dan mijn complimentjes krijgen?

Het zijn er ook zoveel. Buwalda, Winnen, De Graaf, De Waard – en dan vergeet ik er vast nog een paar. Geen wonder dat mensen zich vergissen. Toen ze Rita Verdonk bij haar afscheid uit de politiek naar haar mening over columnisten vroegen, zei ze dat de meesten wel gingen en dat ze alleen maar een bloedhekel aan Peter Wagendorp had.

Tijdens een feestje werd ik eens staande gehouden en langdurig toegesproken door Marcel van Dam omdat hij het niet eens was met mijn AOW-standpunt. Of WAO. Het duurde langer dan een halfuur, hij had zijn hele betoog al gehouden, voordat het eindelijk tot hem begon door te dringen dat hij de verkeerde Peter voor zich had.

Ik zeg nooit ‘gast’ tegen iemand, of ‘dude’, maar nu leek het gepast – ‘Gast’, zei ik. ‘Dude. Ik hèb. Helemaal. Geen WAO-standpunt.’ Hij keek me verstoord aan. ‘AOW’, zei hij.

Even verderop trof ik Remco Campert. Ik stelde me aan hem voor en wees naar mezelf om te voorkomen dat hij zou denken dat ik iemand anders bedoelde. ‘Ik heb nog een jaar met u op dezelfde pagina in de krant gestaan, pagina twee van Het Vervolg, u boven, ik onder’; letterlijk en figuurlijk in zijn schaduw. Campert was de enige die qua leeftijd en verdiensten verschoond was van de plicht te weten wie hij voor zich had, of er naar te informeren. ‘Ja’, zei hij, en keek me zachtjes aan. ‘Ja, dat weet ik nog heel goed.’

Het was een prachtig antwoord. Ik nam me voor om voortaan ook zulke antwoorden te geven – Ik weet dat nog heel goed, ja, dat herinner ik me nog uitstekend. Je hoefde niets te weten, te vinden of te onthouden, alleen maar af en toe te zeggen – ‘Ja, dat herinner ik me nog heel goed’ – om iedereen zich heel even gelukkig te laten voelen.