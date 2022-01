Ik heb nog nooit zo vaak het woordje ‘sterkte’ geappt als de afgelopen paar weken, en nog nooit zo vaak getwijfeld of ik het zou überhaupt zou appen.

Als je, zoals ik, in veel appgroepen zit die over kinderen gaan – de appgroep van school, de appgroep van voetbal, de appgroep van dansles en de appgroep over het door corona zeven keer uitgestelde verjaardagsfeestje van je zoon – vliegen de omikronmeldingen je om de oren. Dit zal in appgroepen van mensen die hutjemutje samenwerken op kantoor ongetwijfeld ook het geval zijn.

Hij heeft omikron, en zij ook, en zij had twee vage streepjes op de zelftest en hij heeft pijn aan zijn beugel, maar het is misschien ook omikron.

Hier houden we elkaar via de app allemaal nauwkeurig van op de hoogte, wat ook de bedoeling is, maar inmiddels verlang ik hevig terug naar de tijd dat iemand mij in de tram weleens recht in mijn gezicht hoestte, zonder een hand voor de mond, en dan niet eens sorry zei of meldde wat hij had.

Iedere keer als ik in een appgroep een bericht krijg over iemand die ziek, ziekig, misschien ziek, misschien positief of positief is, typ ik ‘sterkte’. Soms zie ik zo’n bericht pas na een tijdje, dus dan hebben zeventien andere mensen in de groep al ‘sterkte’ geschreven, en dan vraag ik me af of het geen appgroepvervuiling is om ook nog ‘sterkte’ te schrijven, maar het is ook weer onattent om het níét te doen. Want Emma is natuurlijk niet superziek, ze is gewoon positief getest, maar goed, het is wel gedoe, haar ouders moeten binnenblijven of op zijn minst heel lang de site van de GGD bestuderen om dan nog steeds niet te doorgronden of ze naar buiten mogen. Daar verdienen mensen zeker ook een ‘sterkte’ voor.

Even denken. Voor de afwisseling ‘beterschap’ doen, anders? Of gewoon een emoji? Biddende handjes? Hartje? Of privé antwoorden, buiten de appgroep om, maar dan lijkt het weer alsof jij de enige persoon uit de appgroep was die te beroerd was om ‘sterkte’ te typen voor degene die vandaag corona heeft.

Ik merk trouwens dat de tendens begint om te slaan naar ‘Ah, vervelend’, want dat is omikron: meer ah, vervelend, dan sterkte. Maar je wilt ook niet de twintigste in de appgroep zijn die ‘Ah, vervelend’ schrijft.

Laat het nog net iets sneller rondrazen, zou mijn voorstel zijn, dan kan de grafiek van ‘sterkte’ en ‘ah, vervelend’ even keihard exponentieel de lucht in, en daarna zijn we van deze ingewikkelde etiquettekwesties af en kunnen we gewoon weer appen over ‘Wie heeft de bidon van Arthur meegenomen na de training?’