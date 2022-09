Ik ga op bezoek bij mevrouw Petterson (97). Als ik aan kom fietsen bij het verpleeghuis zie ik haar door het raam al zitten achter de orchideeën op de vensterbank. Het heeft geen zin om te zwaaien, want ze ziet me toch niet. Ze kijkt naar de tv.

Als ik in de deuropening van haar kamer sta, ziet ze me nog steeds niet. Met haar ogen half gesloten zit ze naar de tv te kijken, maar ze kijkt niet echt: dit is haar sluimerstand. Het geluid van de tv staat keihard, mijn geklop op de deur heeft ze niet gehoord.

‘Mevrouw Petterson?’

Geen reactie. Nu is het de kunst om haar te laten weten dat ik er ben, zonder dat ze zich rot schrikt. Mislukt: plotseling kijkt ze op en er gaat een schok door haar hele lijf, ze stuitert in haar rolstoel. Een paar seconden kijkt ze me verbijsterd aan en dan ziet ze dat ik het ben. ‘Aaah!’, roept ze verrukt, en ze lacht.

‘Sorry dat ik u heb laten schrikken.’

‘Dat geeft niet’, zegt ze. ‘Af en toe schrikken is goed voor mijn hart.’

We gaan naar buiten. Ik help mevrouw Petterson in haar jas. Sjaal om, hoedje op. ‘Hoe is uw dag?’, vraag ik. ‘Nog wat bijzonders?’

Mevrouw Petterson maakt niet veel mee. Ze wordt na het ontbijt in haar rolstoel voor de tv geparkeerd en blijft daar meestal de hele dag zitten. Dat is niet per se erg, want ze kijkt graag tv. Vandaag heeft ze wel wat meegemaakt, want het is vrijdag.

‘Ik heb gedoucht’, zegt ze.

Vrijdag is mevrouw Pettersons douchedag. Ik heb haar weleens onder de douche geholpen, toen ik hier nog werkte. Het is een hele operatie. Je moet haar met een tillift uit bed takelen en in een speciale douchestoel laten zakken, en dan moet je die grote stoel door de kleine badkamer manoeuvreren. Je bent wel even bezig.

In de ouderenzorg hebben we een probleem: door de vergrijzing wordt de zorgvraag de komende jaren groter, maar er mag geen zorgpersoneel bij, want dat is te duur. Dat staat in het Integraal Zorgakkoord en het is echt waar. Als je uitrekent hoeveel groter de zorgvraag wordt en hoeveel meer personeel je dan nodig hebt, kom je tot de conclusie dat de zorg onbetaalbaar dreigt te worden. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) moet dus voor elkaar krijgen dat de zorg met minder personeel afkan.

Deze zomer presenteerde de minister haar plannen. In een interview met Het Parool vertelde ze daarover dat de norm van twee zorgverleners op acht bewoners ‘een beetje’ wordt losgelaten. Maar ik heb in drie verschillende verpleeghuizen gewerkt en nog nooit meegemaakt dat we met z’n tweeën op acht bewoners stonden. Eerder één op zes, of, als er ook mensen woonden met een lichter zorgprofiel, één op tien.

En als voorbeeld van een innovatieve oplossing die het personeel tijd kan besparen, noemde de minister de washandjes die op de intensive care worden gebruikt om mensen te wassen. Ouderen zitten er namelijk niet altijd op te wachten om gedoucht te worden. ‘Als je dan kan helpen met die washandjes, heb je tijd gewonnen en een tevreden cliënt.’

In de meeste verpleeghuizen wordt iedereen al gewassen met die washandjes. Verpleeghuisbewoners gaan één keer per week onder de douche. Wil je vandaag niet? Dan moet je een week wachten, want morgen is er geen tijd. Morgen is iemand anders zijn douchedag.

De minister wil dat we minder bang zijn voor het moment dat we oud zijn en dingen niet meer kunnen. Misschien heeft ze met het interview een paar mensen kunnen geruststellen, misschien zijn er nu zelfs mensen die geloven dat verpleeghuisbewoners erop vooruitgaan. Maar als zorgmedewerker denk je: wat hangt ons in godsnaam boven het hoofd?

In haar rolstoel rijd ik mevrouw Petterson door de achterdeur de tuin in. Het is net gestopt met regenen en nu schijnt de zon. Het glinstert in het gras en fonkelt tussen de bladeren: de hele tuin schittert.

Mevrouw Petterson knippert verbaasd met haar ogen. ‘Heeft het gevroren?’

‘Het heeft geregend.’

‘O, ja. Natuurlijk. Als je binnen zit, weet je niet wat er buiten gebeurt’, zegt ze verontschuldigend. ‘Binnen heb je daar echt geen idee van.’

Thomas van der Meer is schrijver en werkt in een psychiatrische kliniek. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Arie Elshout. De namen in deze column zijn gefingeerd en sommige details zijn aangepast.