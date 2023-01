Ik heb inmiddels zeventig paar Birkenstocks, want die zijn al jaren de trend van het komende jaar

Even de trendrapporten voor 2023 doorgenomen. Wat komt er in de mode, wat gaat eruit? Mijn geheime gedachte bij het lezen van trendvoorspellingen is altijd: goh, ik zat allang op dat spoor.

Als zo’n artikel mij vertelt dat we het komende jaar gaan hechten aan warmte en huiselijkheid, denk ik: dat had ik dus al! Ik had al waxinelichtjes en een fleecedeken! Ik zie mezelf als de Li Edelkoort van het trends aanvoelen. Dus eigenlijk zie ik mezelf als Li Edelkoort.

Ik zou die stukken zelf kunnen schrijven. Je moet altijd een nieuwe modekleur voorspellen, één Gekke Trend, en aankondigen dat de Birkenstock heel groot gaat worden. En sinds een paar jaar staat er bij elke trend dat hij door de pandemie is veroorzaakt. We worden losbandiger als gevolg van de pandemie. We worden conservatiever vanwege de pandemie. We gaan meer turnen als gevolg van de pandemie. We vinden teckels leuk door de pandemie. We eten meer nepkip. Komt door de pandemie. We houden van behang met vogels en tropische planten; ja, allicht, dat krijg je na een pandemie.

Volgens het 2023-voorspellingenartikel van The New York Times worden, jawel, Birkenstocks heel groot dit jaar. Komt door de pandemie! Want door de pandemie gingen mensen thuiszitten, en toen droegen ze slofachtige dingen, en nu willen ze doorsloffen, 2023 in. Mooi zo. Ik heb inmiddels zeventig paar Birkenstocks, want ze zijn al jaren de trend van dat jaar. Ik zit goed.

De Gekke Trend wordt volgens de NY Times dat alles zacht zal zijn, en met veren. Dus elk kledingstuk is van teddyberenspul, met veren. Zoiets moet in een trendrapport staan, anders is het saai. Maar ik voorspel ook vast dat alles van teddybeer en met veren eind 2023 in het trieste uitverkooprekje van de H&M hangt.

Verder komen er trends aan die door TikTok veroorzaakt worden. (Trends komen altijd door corona of TikTok, of door een kwaadaardige samenwerking van de twee.) Door TikTok gaan we zelf kleding maken, caffeïneloos leven en meer aandacht aan onze hoofdhuid besteden – ik verzin dit niet. Maar ik ben bijna 48 en dan hoef je je niet meer te laten beïnvloeden door TikTok. Geen koffie meer? Rot op!

Kon ik dan niets met dit trendrapport? Jawel. Want normaal zijn komt terug in 2023. Normaal zijn. Wordt heel groot. Komt door de pandemie. Want toen was alles niet normaal.

Mensen met normale meningen worden populair. En gewone activiteiten, zoals lezen en naar de sterren kijken. En blauwe truien.

En ja hoor, toevallig zat ik dus net op dat spoor. Ik wilde, dat kondigde ik op 31 december al aan, graag een normaal jaar. Op mijn Birkenstocks. Ik kan er niks aan doen, ik zit altijd in de avant-garde.