‘Ik heb iemand gedood’ onderzoekt waarom sommigen het slechte verkiezen boven het goede

Het thema vormt een constante in de wereldliteratuur: de psychologie van de misdaad – lees Sturm und Drang-dichter Schiller (De rovers) of Dostojevski (Misdaad en straf) er maar op na. Oftewel: hoe komt een mens ertoe het slechte te doen, en in hoeverre kan hij onderscheid maken tussen goed en kwaad? Misdaad beroert alle harten, maar anders dan voor de gevolgen voor de slachtoffers is er in de media voor de beweegredenen van de daders niet zoveel aandacht.

Interessant dus dat BNNVara met de vierdelige serie portretten Ik heb iemand gedood onderzoekt wat iemand ertoe brengt een medemens om het leven te brengen. Een gevoelig, bij menig twitteraar galspuwingen veroorzakend onderwerp dat in de eerste, vrijdag uitgezonden aflevering interviewer Filemon Wesselink tot een disclaimer noopte: zijn medeleven gaat uit naar de nabestaanden. Opdat we niet zouden denken dat een poging tot begrip ook betekent dat een misdaad wordt vergoelijkt.

In die eerste aflevering – kalm gefilmd, ingetogen sfeer, adequate, evenwichtige vragen – werden de lotgevallen besproken van de wegens moord op haar man tot gevangenisstraf veroordeelde Rachel. In 2007 bracht ze in hun flat in Amstelveen Ricardo met vier pistoolschoten om het leven. Niet in een opwelling, vertelde ze Wesselink, maar als uitkomst van ‘een gedachtengang’. Ze had geen plan, maar ze werd ‘psychisch overgenomen’ door de gedachte: wat als hij er niet meer is? De omschakeling kwam toen Ricardo had gedreigd haar baby van het balkon te gooien, omdat Rachel geen geld wilde geven voor hasj.

Filemon Wesselink en Rachel in Ik heb iemand gedood. Beeld BNNVara

Wat aan de moord voorafging: mishandeling, eenzame opsluiting, tekortschietende hulpverlening, mislukte vluchtpogingen, wietkweek aan huis en foute gasten over de vloer. En dat alles bij dat gezin met twee kleine kinderen in de galerijflat. Rachel vertelde Wesselink er zonder schroom over. Dat deed ze soms geëmotioneerd, bijvoorbeeld over hoe ze voor het eerst terugkeerde naar de plaats delict, maar vaker analytisch en zonder zichzelf te sparen. Heb je weleens aan zijn familie gedacht toen je schoot, vroeg Wesselink. ‘Nee, geen moment.’ En later: heb je spijt? ‘Ik sta niet bij mezelf stil. Spijt en verdriet hebben geen toegevoegde waarde.’ En als je denkt aan de moord, wat overheerst dan? ‘De rust.’

Ik ervoer een shock toen me gewaar werd dat de geterroriseerde Rachel tot twaalf jaar was veroordeeld. Twaalf! Natuurlijk, in theorie had ze kunnen vluchten uit de ellende, maar ik vond haar excuus (‘Ik heb alles gedaan om eruit te komen’) nogal overtuigend.

Totdat een criminoloog aan het woord kwam die korte metten maakte met Wesselinks suggestie dat iemand als Rachel ‘meer slachtoffer is dan dader’. Nee, zei de criminoloog: wat je is aangedaan, neemt je eigen verantwoordelijkheid niet weg. ‘Je bent óók dader.’ En zo ontpopte de docu zich als een leerschool voor rationeel denken. Je niet laten meeslepen door emoties en je eigen oordeel opschorten. Best moeilijk.