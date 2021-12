Ik heb het hele gegeven van carnaval in de winter al nooit begrepen

Ik bleek ontzettend op één lijn te zitten met Paul Depla, de burgemeester van Breda. (Dat rijmt. Terwijl er weinig rijmt op Breda. Zou dit toeval zijn? Dat kan bijna niet.)

Ik zit er namelijk sterk over te denken om Sinterklaas te vieren met Pasen. Dat wil zeggen, onze uitgebreide familie-Sinterklaas, waar meer dan vier mensen bij aanwezig zijn, mét kwetsbare doelgroepen, snotterige kleuters, et cetera.

Op die lijn zit Paul Depla ook: hij pleitte er in de krant van zaterdag voor om carnaval te vieren in de zomer. Dit in verband met de Eeuwigdurende Corona.

Nu heb ik het hele gegeven van carnaval in de winter al nooit begrepen. Ik geef toe, ik ben geen zuiderling, ik heb geen feeling met carnaval, al ben ik altijd jaloers geweest op mensen die dagenlang verkleed liederlijk mochten drinken en lekker aan praalwagens mochten knutselen. Maar het leek me altijd zo koud.

Je draagt een kostuum, waarschijnlijk opgetrokken uit niet meer dan feestwinkelpolyester, je drinkt te veel, waardoor je niet doorhebt dat het buiten vriest, de cafés zijn te vol, dus je gaat op straat lallen, en dan heb je de hele maand erna griep.

Heb je nul last van als je carnaval in de zomer viert. Bovendien krijgt het hele gebeuren dan een beetje een Rio de Janeiro-achtige uitstraling, wat alleen maar goed kan zijn.

Depla wil sowieso de hele sociale kalender omgooien, omdat corona dus, over uitstraling gesproken, begint uit te stralen dat het niet meer weggaat. Voetbalcompetitie van maart tot oktober, langere kerstvakanties, kortere zomervakanties, de gehele clubscene naar buiten verplaatsen: dat werk.

De regering, zegt Depla, heeft geen tijd om zo ingrijpend en langetermijn te denken, want die zijn al twee jaar branden aan het blussen. Bovendien, dat zegt Depla niet, maar dat is wel zo, hebben politici nooit zin om een langetermijnboodschap van welke soort dan ook te brengen. ‘Sint en Kerst vier je voortaan maar in mei.’ ‘Maak vliegreizen duurder.’ Dat kost je stemmen.

Zelf ben ik voor deze flexibiliteit van geest. Ik vind het stom dat mijn dochter nu niet kan voetballen omdat de voetbalclub om 5 uur sluit, ik vind het jammer dat ik het merendeel van mijn familie al jaren niet zie op feestdagen en verjaardagen, ik vind het zielig voor jonge mensen dat ze zo weinig kunnen dansen.

Ik vermoed wel dat er in de Deplakalender erg veel druk komt te liggen op de zomer, want dan moet alles gebeuren: carnaval, kerst, Sinterklaas, Sint-Maarten, alle verjaardagen, huwelijken en begrafenissen. En het was al zo’n seizoen waarin het allemaal moest gaan gebeuren.

Maar daarop kunnen we ons voorbereiden door in de winter ruim twee maanden winterslaap te houden.