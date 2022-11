Ik heb het altijd over ‘mijn vriendin’, maar gevoelsmatig is ze allang mijn vrouw

Ik kan de desbetreffende mail (verdomme) niet meer vinden, maar een tijdje geleden schreef een lezer mij. Het was naar aanleiding van een column over de verjaardag van een goede vriend. In die column stond: ‘zijn vrouw nam het woord (of beter: zijn vriendin; de wegens corona geannuleerde bruiloft werd nog niet ingehaald)’. De lezer schreef dat het verkrampte onderscheid dat ik maakte tussen vrouw en vriendin achterhaald was en me niet zo moest laten leiden door institutionele titels. (Tenminste, dit was volgens mij de strekking. De exacte bewoording weet ik niet, omdat die mail dus is verdwenen. Verdomme).

Hij had gelijk. Omwille van regeltjes en semantiek had ik me gehouden aan de afspraak dat we pas van zijn (of haar)vrouw kunnen spreken als er een officieel huwelijk heeft plaatsgehad. Dat axioma was ook mijn voornaamste drijfveer toen ik in december 2016 door mijn knieën ging voor mijn vriendin. Bijna twee jaar daarvoor had ze het leven geschonken aan onze eerste dochter, het mooiste dat me ooit overkwam. Vanaf toen vond ik vriendin de lading niet meer dekken. Vriendin impliceert iets tijdelijks, er kleeft een zekere vrijblijvendheid aan. Er zijn weinig zaken minder vrijblijvend dan samen een kind krijgen. Ik vind het huwelijk een achterhaald instituut en ben ook allergisch voor het ceremoniële gedoe dat er bij komt kijken. Maar omdat ik mijn vriendin mijn vrouw wilde kunnen noemen, vroeg ik haar destijds wel ten huwelijk.

Zes jaar en nog een dochter verder zijn we nog steeds niet getrouwd. Niet omdat ze toen nee zei, maar omdat we er nooit helemaal uitkwamen wat we nou precies wilden doen met het huwelijk. Omdat we wel iets wilden vieren maar weinig budget hadden; omdat we ook een tijdje zo veelvuldig ruzie maakten dat trouwen niet helemaal gepast voelde. Omdat er een pandemie uitbrak, het daarna een beetje naar de achtergrond verdween, omdat we het allebei niet heel erg belangrijk vinden. Daarom heb ik het in mijn schrijven en spreken nog altijd over mijn vriendin.

Verloofde zou ook kunnen, maar dat klinkt zo pompeus. Een andere mogelijkheid is partner, maar dat is weer zo wandelvakantie in Baden-Württemberg. Geliefde: te zoet. Mijn lief: ook te zoet, maar tegelijkertijd ook te zuur, door het binnensmonds overgeven. Blijft dus over: vriendin. Strikt formeel is dat juist, maar gevoelsmatig al heel lang niet meer. Dat moet maar eens afgelopen zijn. Dus hierbij – met u als getuige – verklaar ik ons tot man en vrouw. Misschien niet de meest romantische manier om in het huwelijk te treden. Maar wel lekker goedkoop.