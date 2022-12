Ik heb gezien wat een uitgebreide verbouwing met mensen en hun relaties kan doen

Er stond een huis te koop en mijn vrouw stuurde het aan me door. Het had een witte, bakstenen gevel, een schuin aflopend dak en donkergroene kozijnen en deuren. In de advertentie stond dat de eigenaar er al 32 jaar woonde. Van de buitenkant zag je dat aan de korte vitrage die voor de ramen hing. Aan de binnenkant zag je het aan de bakstenen open haard, de bruine plavuizen, de versleten grijze trapbekleding en verder aan werkelijk alle meubels. Maar het had een grote tuin, was zowaar vrijstaand en viel net binnen ons budget. ‘Alleen nog even klussen’, stuurde mijn vrouw erbij.

Ik diende een tweeledig bezwaarschrift in. Allereerst was het te ver weg. Van mijn werk, van mijn vrienden, van mijn lieve ouders. Het was daarnaast ook niet echt een kwestie van ‘alleen nog even klussen’. Tenzij je onder ‘alleen nog even klussen’ een totaalrenovatie verstaat. Dat geld hebben we niet. En als we het wel zouden hebben, zou ik het niet nog steeds niet willen. Aannemers zijn onvindbaar en als ze niet onvindbaar zijn, betaal je de absolute hoofdprijs. Bovendien heb ik gezien wat een uitgebreide verbouwing met mensen en hun relaties kan doen. Zelfs ‘alleen nog even klussen’ is daarbij geen optie, omdat het risico te groot is dat ik een plint verkeerd afzaag en vervolgens uit frustratie het huis in de brand steek. En dan hebben we niets meer.

Mijn vrouw weet dit, maar toch blijft ze me woningen ‘met potentie’ doorsturen. De bodem was een huis dat volledig was opgetrokken uit asfaltgrijs baksteen, een voortuin had van wit grind, een achtertuin van grijs grind en grijze tegels. Door de hele woning heen lag zielloos laminaat – het zat zelfs op de muur van de werkkamer. Het was een ideaal huis, als je in een crematorium wilde wonen. Maar ik moet door dit soort dingen heen kijken, zegt mijn vrouw dan. ‘Je koopt een huis en daar maak je je eigen plek van.’

Ze heeft gelijk en dat weet ze. Daarom bleef ze volharden en mij om de zoveel tijd het vrijstaande huis met de horrorplavuizen doorsturen. Toen ik op een dag thuiskwam na werk, vertelde ze dat ze het met haar zus over het huis had gehad. Die vond het ook geweldig. Ik voelde waar dit naartoe ging. Nog even en ze zou een bezichtiging gaan plannen, waarbij ik verliefd op het huis zou worden. Maar vorige week stuurde ze me een screenshot van de advertentie. Het huis was verkocht. Ze begeleidde het met een huilende emoji. Ik was opgeluchter dan ik hier durf toe te geven.