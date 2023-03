‘Ik heb een sjaal om’, zegt Caroline van der Plas, en ze ontvouwt haar brede sjaal

Mooie klassieke thema’s in het Vragenuur van dinsdagmiddag: Rome en de wolf. En Deliveroo-bezorgers. Dat is minder klassiek, maar het gaat over de onderbetaling van Deliveroo-bezorgers. En onderbetaling is van alle tijden.

Caroline van der Plas (BBB) stelt vragen over de wolf in Nederland en het zou kunnen dat ze een klein beetje bevangen is geraakt door haar eigen recente overwinningen, want ze opent nogal wonderlijk.

‘Ik heb een sjaal om’, zegt Caroline van der Plas, en ze ontvouwt de brede sjaal. ‘Ik draag vaak sjaals. En dit is een sjaal met de moeflon erop.’

Dramatische pauze.

‘Op de Veluwe zijn ze allemaal opgevreten.’

De moeflonsjaal is de opmaat naar een vlammend Vragenuur over de wolf. Een wolf – zeker is het trouwens niet, het kan ook een hond of ander dier zijn geweest – heeft deze week 21 schapen in Renkum opgegeten, en Caroline van der Plas vindt dat er te veel wolven in Nederland zijn. ‘In Drenthe zijn er ook al heel veel encounters’, zegt ze thrillerachtig. Haar oplossing: ‘De wolven beheren. Oftewel, afschieten.’ Ze vindt de wolf ‘superbeschermd’.

Piet Adema (CU), de minister van Landbouw, zit in een lastig parket. Aan de ene kant is hij een minister die het graag goed wil doen bij de boeren. Daarom zegt hij aanhoudend dingen als: ‘De beelden vanuit Renkum zijn vréselijke beelden.’ Aan de andere kant zijn wolven beschermd en kan hij ze niet zomaar afschieten omdat Caroline van der Plas en haar immense achterban dat willen.

Dus Piet Adema heeft een hack bedacht voor alle vragen die Van der Plas over de wolf stelt. Hij zegt keer op keer dat wij, als Nederlanders, eerst een ‘brede maatschappelijke dialoog’ gaan voeren. Over de wolf.

Roelof Bisschop (SGP): ‘Is de minister bereid de wolf zijn beschermde status af te nemen?’ Adema: ‘We moeten de maatschappelijke discussie afwachten.’ Frank Wassenberg (PvdD): ‘Kan de minister ook iets zeggen over de pósitieve effecten van de wolf?’ Adema: ‘We moeten de maatschappelijke discussie afwachten.’ Caroline van der Plas: ‘Ik vind het slappe hap.’ Adema: ‘We moeten de dialoog echt afwachten.’

Maar Piet Adema vindt het dus wel echt heel erg, van die schapen. Dat wil hij nog eens benadrukken. ‘Je moet er niet aan dénken’, zegt Piet Adema. ‘Je komt ’s morgens bij je vee en er liggen er eenentwintig dood.’

In afwachting van de dialoog die heel Nederland met elkaar gaat voeren over de wolf, dwalen de gedachten van uw verslaggever af naar die 21 schapen over wie het nu al het halve Vragenuur gaat, en toch ook wel naar het aanzienlijk grotere aantal andere dieren dat door mensen wordt opgevreten, om in de termen van Caroline van der Plas te blijven.

Pas na lange tijd stelt Laura Bromet (GroenLinks) de vraag: ‘De minister is emotioneel over deze schapen. En als hij nou kijkt naar de 665.000 schapen die door de mensen vermoord worden?’

Piet Adema, alsof hij het vermoeiend vindt dat hij dit moet uitleggen: ‘We hebben de dieren gekregen voor het voedsel.’

De discussie dendert door. Van der Plas: ‘Een dialoog doe je over een ROTONDE, niet over een wolf!’ Maar over de opmerking ‘We hebben de dieren gekregen voor het voedsel’ zegt niemand meer iets. Hij is wel fascinerend. Dus de minister van Landbouw vindt dat ‘wij’ de dieren hebben gekregen ‘voor het voedsel’ – en een wolf dan? Moet die leven van veganistische kipstukjes? Hoe zit dit, in Piet Adema’s allesverklarende Bijbelse blik op de dingen?

We schakelen over naar het vuilnis van Rome dat, werd deze week besloten, elke week per trein afgevoerd zal worden naar Amsterdam, alwaar het verbrand zal worden.

Erik Haverkort van de VVD ziet een ‘Romeinse rookpluim’ boven Amsterdam ontstaan waar voortaan, volgens hem, ‘pizzadozen en pastablikjes’ zullen worden verbrand.

Pastablikjes?

Het is het Vragenuur, maar je blijft achter met zoveel vragen.